Аномалия с засухой и наводнениями ударила по урожаю: дефицит зерна грозит голодом

Миру грозит засуха / Фото pixabay.com

Аномальные погодные явления по всему миру ставят под угрозу сбор урожая сельскохозяйственных культур.

Опасная ситуация может спровоцировать рост цен на продовольствие, которые уже близки к максимальным за десятилетие, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что на посевы, запасы продуктов и цены негативно повлияли сильные морозы в Бразилии, наводнения в Китае и жаркая погода в Северной Америке. Дожди в Европе также вызвали опасность грибковых заболеваний у зерновых и остановили сбор урожая.

Подчеркивается, что высокие температуры и засуха спровоцировали сотни лесных пожаров на границе США и Канады. Это уничтожило с/г посевы и временно заблокировало экспорт зерна. В результате цены на яровую пшеницу достигли максимума за восемь лет.

Вместе с тем часть урожая в Европе может в конечном итоге перейти с помола хлебных продуктов на кормление сельскохозяйственных животных. Это ставит под угрозу поставки в Северную Африку, которая зависит от импорта высококачественного зерна.

Реклама

В то же время индекс цен на продукты питания ООН рос в течение 12 месяцев до мая. Он начал снижаться в июне и остановился на отметке +34% по сравнению с прошлым годом. Этот индекс измеряет международные цены на продовольственные товары.

В ООН бьют тревогу. Там предупредили, что некоторые общины уже переживают кошмары изменений климата.

/ Bloomberg

Прогноз погоды до конца лета 2021:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.