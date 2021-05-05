В Іспанії поліція затримала підозрюваного у вбивстві силовиків на Майдані / УНІАН

Іспанська поліція затримала чоловіка, який підозрюється в причетності до вбивства не менше двох силовиків на Майдані в 2013 році. Про це йдеться в повідомленні на сайті іспанського поліцейського відомства.

Українські правоохоронні органи оголошували його в міжнародний розшук. Повідомляється, що розслідування в Іспанії почалося у квітні минулого року, коли через іспанського аташе в Україні стало відомо, що підозрюваний може переховуватися у валенсійському місті Пусоль.

За даними поліції, чоловік постійно змінював місце проживання. Деякий час він проживав у Барселоні, Мадриді та Валенсії. Крім того, часто міняв знімне житло в самому Пусолі. Пізніше стало відомо, що він протягом декількох тижнів проживав в ізольованій хатині. Поліцейські встановили пристрій стеження, після чого заарештували його під час походу в кафе.

Також іспанські слідчі зазначають, що чоловіка розшукували за вбивство двох поліцейських на Майдані. При цьому наголошується, що у нього під час Революції Гідності була при собі гвинтівка і близько шести десятків патронів. Українська влада не знає точну кількість силовиків, які були поранені або загинули в результаті дій цього чоловіка.

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