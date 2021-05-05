В Испании полиция задержала подозреваемого в убийстве силовиков на Майдане / УНИАН

Испанская полиция задержала мужчину, который подозревается в причастности к убийству не менее двух силовиков на Майдане в 2013 году. Об этом говорится в сообщении на сайте испанского полицейского ведомства.

Украинские правоохранительные органы объявляли его в международный розыск. Сообщается, что расследование в Испании началось в апреле прошлого года, когда через испанского атташе в Украине стало известно, что подозреваемый может скрываться в валенсийском городе Пусоль.

По данным полиции, мужчина постоянно менял место жительства. Некоторое время он проживал в Барселоне, Мадриде и Валенсии. Кроме того, часто менял съемное жилье в самом Пусоле. Позже стало известно, что он в течение нескольких недель проживал в изолированной хижине. Полицейские установили устройство слежения, после чего арестовали его во время похода в кафе.

Также испанские следователи отмечают, что мужчину разыскивали за убийство двух полицейских на Майдане. При этом отмечается, что у него во время Революции Достоинства была при себе винтовка и около шести десятков патронов. Украинские власти не знают точное количество силовиков, которые были ранены или погибли в результате действий этого мужчины.

Читайте также"Снайперов привозил, хинкали поставлял": Саакашвили ответил на обвинение в организации убийств на Майдане

Напомним, ранее сообщалось: