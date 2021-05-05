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В Испании полиция задержала подозреваемого в убийстве силовиков на Майдане

5 мая 2021, 16:27
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В валенсийском городе Пусоль местная полиция задержала мужчину, который подозревается в совершении убийств силовиков в рамках Революции Достоинства.

Майдан, расстрел
В Испании полиция задержала подозреваемого в убийстве силовиков на Майдане / УНИАН

Испанская полиция задержала мужчину, который подозревается в причастности к убийству не менее двух силовиков на Майдане в 2013 году. Об этом говорится в сообщении на сайте испанского полицейского ведомства.

Украинские правоохранительные органы объявляли его в международный розыск. Сообщается, что расследование в Испании началось в апреле прошлого года, когда через испанского атташе в Украине стало известно, что подозреваемый может скрываться в валенсийском городе Пусоль.

По данным полиции, мужчина постоянно менял место жительства. Некоторое время он проживал в Барселоне, Мадриде и Валенсии. Кроме того, часто менял съемное жилье в самом Пусоле. Позже стало известно, что он в течение нескольких недель проживал в изолированной хижине. Полицейские установили устройство слежения, после чего арестовали его во время похода в кафе.

Также испанские следователи отмечают, что мужчину разыскивали за убийство двух полицейских на Майдане. При этом отмечается, что у него во время Революции Достоинства была при себе винтовка и около шести десятков патронов. Украинские власти не знают точное количество силовиков, которые были ранены или погибли в результате действий этого мужчины.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • 17 февраля в связи с годовщиной начала Евромайдана и событий революции достоинства Верховная Рада приняла постановление №2739. "За" проголосовали 295 депутатов.
  • Новый документ признает Революцию достоинства одним из ключевых моментов строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.
  • Также депутаты официально возложили вину за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

полиция Революция Достоинства новости Украины
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