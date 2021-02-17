Рада официально узаконила статус Майдана

Закон о Майдане - что решила Рада / УНИАН

17 февраля в связи с годовщиной начала Евромайдана и событий революции достоинства Рада приняла постановление №2739. "За" проголосовали 295 депутатов.

Новый документ признает Революцию достоинства одним из ключевых моментов строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Также депутаты официально возложили вину за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Читайте такжеЧетыре причины, почему Навальный не повторит успех украинских майданов"Трагические события Революции достоинства, аннексия Автономной республики Крым и города Севастополя, а также продолжающаяся вооруженная агрессия Российской Федерации и оккупация ею отдельных районов Донецкой и Луганской областей произошли не в последнюю очередь вследствие политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, который поддерживался Российской Федерацией и действовал вопреки национальным интересам Украины", – отмечается в документе.

Постановление №2739 также предусматривает, что:

узурпация власти является недопустимой;

промедление с расследованием уголовных дел Майдана является недопустимым;

память о героических действиях небесной сотни является частью истории государства;

противоправные действия сотрудников беркута, прокуроров и других должностных лиц во время Революции осуждены как нанесшие непоправимый вред государству и обществу;

мирные собрания являются действенным инструментом общественного контроля за институтами публичной власти;

акты унижения человеческого достоинства, которые происходили на Майдане, а также в других местах по всей стране, не должны повториться.

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