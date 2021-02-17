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Рада официально узаконила статус Майдана

17 февраля 2021, 12:11
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Новый документ признает Революцию достоинства одним из ключевых моментов строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Закон о Майдане - что решила Рада
Закон о Майдане - что решила Рада / УНИАН

17 февраля в связи с годовщиной начала Евромайдана и событий революции достоинства Рада приняла постановление №2739. "За" проголосовали 295 депутатов.

Новый документ признает Революцию достоинства одним из ключевых моментов строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Также депутаты официально возложили вину за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Читайте такжеЧетыре причины, почему Навальный не повторит успех украинских майданов"Трагические события Революции достоинства, аннексия Автономной республики Крым и города Севастополя, а также продолжающаяся вооруженная агрессия Российской Федерации и оккупация ею отдельных районов Донецкой и Луганской областей произошли не в последнюю очередь вследствие политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, который поддерживался Российской Федерацией и действовал вопреки национальным интересам Украины", – отмечается в документе.

Постановление №2739 также предусматривает, что:

  • узурпация власти является недопустимой;
  • промедление с расследованием уголовных дел Майдана является недопустимым;
  • память о героических действиях небесной сотни является частью истории государства;
  • противоправные действия сотрудников беркута, прокуроров и других должностных лиц во время Революции осуждены как нанесшие непоправимый вред государству и обществу;
  • мирные собрания являются действенным инструментом общественного контроля за институтами публичной власти;
  • акты унижения человеческого достоинства, которые происходили на Майдане, а также в других местах по всей стране, не должны повториться.

Решения Рады: новости

  • 17 февраля 2021 Кабмин примет решение по карантину в Украине. Карантин в Украине будет продлен до 30 апреля 2021 года. Кроме того, возвращается разделение страны на зоны - зеленую, желтую, оранжевую или красную.
  • В Украине расширили полномочия и.о. министров. Рада приняла решение, что правительство сможет каждые 60 дней назначать нового и.о. министра, который будет полноценным руководителем министерства.
  • Рада не позволила патрульным "сидеть в кустах" и выборочно останавливать водителей. Депутаты отклонили рекомендованную профильным комитетом норму, по которой коп смог бы останавливать автомобиль, чтобы проверить водителя на алкоголь в крови.
  • Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении закон 2695 о большом повышении штрафов за нарушение украинцами правил дорожного движения. Документ предусматривает, что за езду в нетрезвом виде в Украине будут накладывать штрафы от 17 до 51 тысячи гривен (сейчас ‒ 10,2 тысячи), за превышение скорости ‒ до 3,4 тысячи гривен.

Евромайдан Верховная Рада законопроект новости Украины
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