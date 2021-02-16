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В Украине расширили полномочия и.о. министров: Рада приняла решение

16 февраля 2021, 15:39

Правительство сможет каждые 60 дней назначать нового и.о. министра, который будет полноценным руководителем министерства.

Рада
В Украине расширили полномочия и.о. министров / УНИАН

Верховная Рада во вторник, 16 февраля, приняла решение, которым аннулировала урезание полномочий чиновников, исполняющих обязанности министров. Соответствующий закон вступил в силу в декабре 2020 года.

Народные депутаты приняли решение об отмене урезания полномочий и.о. министров в ходе заседания, трансляция которого велась в Youtube. Документ предусматривает, что только спустя 60 дней, если все еще не будет назначен министр, эти полномочия исполняющего обязанности аннулируются.

Согласно законопроекту 4531, исполняющие обязанности министров смогут:

  • руководить деятельностью министерства;
  • утверждать планы работы министерства, отчетов;
  • вносить премьер-министру предложения по поводу назначения на должности первого заместителя министра, заместителя министра;
  • утверждать структуры аппарата министерства, образование, ликвидацию, реорганизацию по согласованию с Кабмином территориальных органов министерства;
  • отменять акты территориальных органов министерства;
  • обозначать обязанности первого заместителя и заместителей;
  • принимать решение о распределении бюджетных средств.

Таким образом правительство сможет каждые 60 дней назначать нового и.о. министра, который будет полноценным руководителем министерства.

Расширение и урезание полномочий – о чем сообщалось ранее:

  • Украинское правительство внесло в парламент законопроект №5052, который подразумевает передачу пятидесяти полномочий Кабмина органам исполнительной власти на местах либо другим компетентным ведомствам. Пояснительная записка к закону опубликована на официальном сайте Рады.
  • Конституционные полномочия президента Украины могут расширить. Соответствующий законопроект Рада намерена рассмотреть в ноябре 2021 года. Согласно документу, предлагается внести изменения в Конституции Украины – чтобы закрепить за президентом страны право назначать и увольнять с должностей глав Госбюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.

Кабмин Верховная Рада новости Украины
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