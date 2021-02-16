В Украине расширили полномочия и.о. министров: Рада приняла решение

Правительство сможет каждые 60 дней назначать нового и.о. министра, который будет полноценным руководителем министерства.
Верховная Рада во вторник, 16 февраля, приняла решение, которым аннулировала урезание полномочий чиновников, исполняющих обязанности министров. Соответствующий закон вступил в силу в декабре 2020 года.
Народные депутаты приняли решение об отмене урезания полномочий и.о. министров в ходе заседания, трансляция которого велась в Youtube. Документ предусматривает, что только спустя 60 дней, если все еще не будет назначен министр, эти полномочия исполняющего обязанности аннулируются.
Согласно законопроекту 4531, исполняющие обязанности министров смогут:
- руководить деятельностью министерства;
- утверждать планы работы министерства, отчетов;
- вносить премьер-министру предложения по поводу назначения на должности первого заместителя министра, заместителя министра;
- утверждать структуры аппарата министерства, образование, ликвидацию, реорганизацию по согласованию с Кабмином территориальных органов министерства;
- отменять акты территориальных органов министерства;
- обозначать обязанности первого заместителя и заместителей;
- принимать решение о распределении бюджетных средств.
Таким образом правительство сможет каждые 60 дней назначать нового и.о. министра, который будет полноценным руководителем министерства.
Расширение и урезание полномочий – о чем сообщалось ранее:
- Украинское правительство внесло в парламент законопроект №5052, который подразумевает передачу пятидесяти полномочий Кабмина органам исполнительной власти на местах либо другим компетентным ведомствам. Пояснительная записка к закону опубликована на официальном сайте Рады.
- Конституционные полномочия президента Украины могут расширить. Соответствующий законопроект Рада намерена рассмотреть в ноябре 2021 года. Согласно документу, предлагается внести изменения в Конституции Украины – чтобы закрепить за президентом страны право назначать и увольнять с должностей глав Госбюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.
Автор: Адриана Бубновская