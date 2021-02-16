В Украине расширили полномочия и.о. министров: Рада приняла решение

В Украине расширили полномочия и.о. министров / УНИАН

Верховная Рада во вторник, 16 февраля, приняла решение, которым аннулировала урезание полномочий чиновников, исполняющих обязанности министров. Соответствующий закон вступил в силу в декабре 2020 года.

Народные депутаты приняли решение об отмене урезания полномочий и.о. министров в ходе заседания, трансляция которого велась в Youtube. Документ предусматривает, что только спустя 60 дней, если все еще не будет назначен министр, эти полномочия исполняющего обязанности аннулируются.

Согласно законопроекту 4531, исполняющие обязанности министров смогут:

руководить деятельностью министерства;

утверждать планы работы министерства, отчетов;

вносить премьер-министру предложения по поводу назначения на должности первого заместителя министра, заместителя министра;

утверждать структуры аппарата министерства, образование, ликвидацию, реорганизацию по согласованию с Кабмином территориальных органов министерства;

отменять акты территориальных органов министерства;

обозначать обязанности первого заместителя и заместителей;

принимать решение о распределении бюджетных средств.

Таким образом правительство сможет каждые 60 дней назначать нового и.о. министра, который будет полноценным руководителем министерства.

Расширение и урезание полномочий – о чем сообщалось ранее: