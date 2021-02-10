УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Реформа Кабмина - у правительства отберут десятки полномочий

10 февраля 2021, 20:46
Прослушать новость
Остановить

Согласно законопроекту, Кабинет министров не сможет регулировать более пяти десятков полномочий, которые касаются самых разных аспектов жизни украинцев.

Кабмин
По новому закону, у у правительства отберут десятки полномочий / УНИАН

Украинское правительство внесло в парламент законопроект №5052, который подразумевает передачу пятидесяти полномочий Кабмина органам исполнительной власти на местах либо другим компетентным ведомствам. Пояснительная записка к закону опубликована на официальном сайте Рады.

В частности, авторы законопроекта предлагают лишать Кабмин полномочий утверждать:

  • перечень морских портов Украины, в которые разрешено заходить иностранным кораблям;
  • перечень категорий и профессий, представители которых обязаны проходить обязательные медосмотры;
  • размер фонда оплаты труда работников и расходы на содержание местных государственных администраций вместе с их аппаратами;
  • разрешения на перемещение (перенос) памятника национального значения;
  • порядок проведения военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса;
  • перечень медицинских психиатрических противопоказаний, других противопоказаний по выполнению отдельных видов деятельности (работ, профессий, службы), связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

Всего законопроект предусматривает внесение изменений в три десятка законодательных актов о лишении Камбина 54 полномочий и возложение их на центральные органы исполнительной власти.

Читайте такжеУсиление карантина в Украине переносится: СМИ узнали о планах Кабмина

Напомним, ранее сообщалось:

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января заявил, что власти приняли решение о государственном регулировании цены на газ на уровне 6,99 гривен за кубический метр. Цена должна действовать на весь текущий срок отопительного периода.
  • В Украине снизили тарифы на услуги по распределению природного газа для 13 операторов газораспределительных систем.
  • 27 января Кабинет министров Украины принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.
  • 10 февраля премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что подписан меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепла и горячей воды. И поэтому в отопительном сезоне 2020-2021 в Украине не будут поднимать тарифы на тепло и горячую воду.

Кабмин правительство наркотики медосмотр
Сейчас вы просматриваете новость «Реформа Кабмина - у правительства отберут десятки полномочий». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
СБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с МедведчукомСБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с Медведчуком Мощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центреМощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центре Требование арестов журналистов и актриса на митинге: как прошли акции у телеканалов Интер и НашТребование арестов журналистов и актриса на митинге: как прошли акции у телеканалов Интер и Наш Когда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогнозКогда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогноз Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2
Следующий материал

Последние новости

21:15
Гороскоп на 11 февраля для всех: резкий деловой прорыв и наказание за игнор
20:58
Xiaomi рассказала, когда и какие смартфоны первыми обновятся до новой версии MIUI 12.5
20:56
Стихия в Киеве: отменены ярмарки, запрещён въезд фурам, очереди в метро
20:52
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
20:48
Жена Навального "сбежала" в Германию: СМИ назвали причину Видео
Реклама
20:46
Сколько нужно пить кофе, чтобы защитить сердце от опасных болезней Видео
20:46
Реформа Кабмина - у правительства отберут десятки полномочий Видео
20:34
Шакет – самый горячий тренд весны 2021: с чем носить рубашку-жакет Фото Видео
20:25
Степанов резко отреагировал на расследование НАБУ по закупке вакцин Видео
20:15
Кабмин принял решение по регистрации российской вакцины Видео
20:11
В GOG началась новая распродажа – впервые по акции можно купить Cyberpunk 2077
20:00
Как поднимут в 2021 пенсионный возраст для женщин - требования закона
19:52
Верховный Суд отклонил два иска против закрытия каналов Козака Видео
19:47
В МИД отреагировали на секретные записи разведки Канады по сбитому самолету МАУ Видео
19:34
В Минздраве назвали главное условие для начала вакцинации от COVID-19 Видео
19:25
ТОП-5 лучших эмуляторов Sega Mega Drive для ПК и мобильных телефонов
19:22
В Европе в глаза не видели заявку России на регистрацию вакцины от коронавируса Видео
19:03
В Twitter признались, вернут ли доступ Трампу Видео
19:01
Почему постоянно хочется сладкого: врач дал ответ Видео
19:00
Резников заявил о медицинском геноциде на Донбассе и обвинил в этом Россию
Реклама
18:59
Эль Фаннинг показала беременный живот на съемках сериала Великая
18:31
Жена Остапчука показала шикарное тело и произвела фурор
18:26
В столичном метрополитене предупредили о возможном закрытии станций
18:22
В Евросоюзе сделали важное заявление о пересмотре соглашений с Украиной Видео
18:10
В Киеве из-за резкого ухудшения погодных условий школы и сады решили закрыть Видео
17:55
ГПУ объяснила Канаде, почему выгодно помогать Киеву в деле о катастрофе МАУ Видео
17:45
У Авакова рассказали, почему нужно отменить письма о штрафах для водителей
17:39
Как варить макароны, чтобы они не слиплись – простой рецепт Видео
17:36
Япония купила сериал Крепостная от СТБ
17:19
В ЕС объяснили, чем Украина должна расплатиться за кредит в 600 млн евро Видео
17:07
В Кабмине объяснили судьбу "каналов Медведчука" после вердикта Верховного суда Видео
17:05
Польша перепродаст Украине вакцину против коронавируса, от которой отказались в ЮАР Видео
17:04
Деятельность ОПЗЖ наносит ущерб интересам Украины - эксперты
17:00
Первый взгляд на Android 12: что нового получат Android-смартфоны Фото
16:46
Алина Гросу сообщила о трагедии в семье Видео
16:45
В центре Киева националисты заблокировали группу "титушек Кивы" Видео
16:40
Остановленные энергоблоки ТЭС принадлежат ахметовскому ДТЭК
16:32
На Украину снова надвигается мощный снежный шторм с 25-градусными морозами Видео
16:19
"Недожаренная": Ксения Собчак показала откровенные фото в дерзком купальнике
16:00
Разработка перезапуска Silent Hill набирает обороты – СМИ Видео
Реклама
15:58
Кравчук озвучил и оценил планы боевиков по войне на Донбассе Видео
15:47
Россия заблокировала сайт украинского министерства Видео
15:35
Жена Навального улетела из России - СМИ Видео
15:34
В Украине раскрыли планы о появлении авиации НАТО над Крымом Видео
15:23
В Брюсселе хотят снять санкции с сына Януковича и Табачника - СМИ Видео
15:11
Писатель Дмитрий Глуховский раскрыл важную деталь о новой части Metro Видео
14:53
Когда китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп Видео
14:42
Россиянин скончался на пятый день после прививки вакциной Спутник V Видео
14:32
В Киеве выгнали с работы кассиршу супермаркета, отказавшуюся обслуживать на украинском Видео
14:26
НАБУ расследует коррупцию при закупке COVID-вакцин Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять