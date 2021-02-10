Реформа Кабмина - у правительства отберут десятки полномочий

По новому закону, у у правительства отберут десятки полномочий / УНИАН

Украинское правительство внесло в парламент законопроект №5052, который подразумевает передачу пятидесяти полномочий Кабмина органам исполнительной власти на местах либо другим компетентным ведомствам. Пояснительная записка к закону опубликована на официальном сайте Рады.

В частности, авторы законопроекта предлагают лишать Кабмин полномочий утверждать:

перечень морских портов Украины, в которые разрешено заходить иностранным кораблям;

перечень категорий и профессий, представители которых обязаны проходить обязательные медосмотры;

размер фонда оплаты труда работников и расходы на содержание местных государственных администраций вместе с их аппаратами;

разрешения на перемещение (перенос) памятника национального значения;

порядок проведения военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса;

перечень медицинских психиатрических противопоказаний, других противопоказаний по выполнению отдельных видов деятельности (работ, профессий, службы), связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

Всего законопроект предусматривает внесение изменений в три десятка законодательных актов о лишении Камбина 54 полномочий и возложение их на центральные органы исполнительной власти.

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