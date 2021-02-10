Реформа Кабмина - у правительства отберут десятки полномочий

Согласно законопроекту, Кабинет министров не сможет регулировать более пяти десятков полномочий, которые касаются самых разных аспектов жизни украинцев.
Украинское правительство внесло в парламент законопроект №5052, который подразумевает передачу пятидесяти полномочий Кабмина органам исполнительной власти на местах либо другим компетентным ведомствам. Пояснительная записка к закону опубликована на официальном сайте Рады.
В частности, авторы законопроекта предлагают лишать Кабмин полномочий утверждать:
- перечень морских портов Украины, в которые разрешено заходить иностранным кораблям;
- перечень категорий и профессий, представители которых обязаны проходить обязательные медосмотры;
- размер фонда оплаты труда работников и расходы на содержание местных государственных администраций вместе с их аппаратами;
- разрешения на перемещение (перенос) памятника национального значения;
- порядок проведения военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса;
- перечень медицинских психиатрических противопоказаний, других противопоказаний по выполнению отдельных видов деятельности (работ, профессий, службы), связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров
Всего законопроект предусматривает внесение изменений в три десятка законодательных актов о лишении Камбина 54 полномочий и возложение их на центральные органы исполнительной власти.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января заявил, что власти приняли решение о государственном регулировании цены на газ на уровне 6,99 гривен за кубический метр. Цена должна действовать на весь текущий срок отопительного периода.
- В Украине снизили тарифы на услуги по распределению природного газа для 13 операторов газораспределительных систем.
- 27 января Кабинет министров Украины принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.
- 10 февраля премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что подписан меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепла и горячей воды. И поэтому в отопительном сезоне 2020-2021 в Украине не будут поднимать тарифы на тепло и горячую воду.
Автор: Дмитрий Видоменко