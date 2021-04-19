У Кабміні оцінили ймовірність відкритого вторгнення Росії в Україну

Україні не варто чекати прямої військової допомоги союзників, каже Олексій Резніков.
Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков оцінив ситуацію навколо стягування Росією військ на кордон України і ймовірність агресії РФ.
"Я переконаний, що відкрите військове вторгнення для росіян невигідно. Вигідно їм сьогодні демонструвати загрозу". - підкреслив він в ефірі каналу Україна 24.
Віце-прем'єр переконаний, що Україні не варто очікувати від Європи військової допомоги, але на допомогу технічного і фінансового характеру розраховувати можна.
"Мені здається, у них є варіанти прийняття жорстких рішень. Звичайно, ніхто не прийде з автоматами нас захищати, це очевидно. Але, я думаю, отримувати певну серйозну допомогу технічного, фінансового характеру-це ми точно можемо очікувати", - пояснив він.
Крім того, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій каже, що не виключено введення більш жорстких економічних санкцій проти РФ.
"Я згоден, що санкційний режим не тисне. Насправді він тисне, але вони вже отримали імунітет від тих санкцій, вони звикли жити в такому режимі. Тому сьогодні для нас дуже важливо - посилення тих санкцій, включаючи відмову від добудови Північного потоку-2". - резюмував Резніков.
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Загострення на кордоні України і РФ:
- Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.