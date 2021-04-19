У Кабміні оцінили ймовірність відкритого вторгнення Росії в Україну

Олексій Резніков / УНІАН

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков оцінив ситуацію навколо стягування Росією військ на кордон України і ймовірність агресії РФ.

"Я переконаний, що відкрите військове вторгнення для росіян невигідно. Вигідно їм сьогодні демонструвати загрозу". - підкреслив він в ефірі каналу Україна 24.

Віце-прем'єр переконаний, що Україні не варто очікувати від Європи військової допомоги, але на допомогу технічного і фінансового характеру розраховувати можна.

"Мені здається, у них є варіанти прийняття жорстких рішень. Звичайно, ніхто не прийде з автоматами нас захищати, це очевидно. Але, я думаю, отримувати певну серйозну допомогу технічного, фінансового характеру-це ми точно можемо очікувати", - пояснив він.

Крім того, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій каже, що не виключено введення більш жорстких економічних санкцій проти РФ.

"Я згоден, що санкційний режим не тисне. Насправді він тисне, але вони вже отримали імунітет від тих санкцій, вони звикли жити в такому режимі. Тому сьогодні для нас дуже важливо - посилення тих санкцій, включаючи відмову від добудови Північного потоку-2". - резюмував Резніков.

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Загострення на кордоні України і РФ: