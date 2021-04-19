В Кабмине оценили вероятность открытого вторжения России в Украину

Алексей Резников / УНИАН

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил ситуацию вокруг стягивания Россией войск на границу Украины и вероятность агрессии РФ.

"Я убежден, что открытое военное вторжение для россиян невыгодно. Выгодно им сегодня демонстрировать угрозу". - подчеркнул он в эфире канала Украина 24.

Вице-премьер убежден, что Украине не стоит ожидать от Европы военной помощи, но на помощь технического и финансового характера рассчитывать можно.

"Мне кажется, у них есть варианты принятия жестких решений. Конечно, никто не придет с автоматами нас защищать, это очевидно. Но, я думаю, получать определенную серьезную помощь технического, финансового характера - это мы точно можем ожидать", - пояснил он.

Кроме того, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий говорит, что не исключено введение более жестких экономических санкций против РФ.

"Я согласен, что санкционный режим не давит. На самом деле он давит, но они уже получили иммунитет от тех санкций, они привыкли жить в таком режиме. Поэтому сегодня для нас очень важно - усиление тех санкций, включая отказ от достройки Северного потока-2". - резюмировал Резников.

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Обострение на границе Украины и РФ: