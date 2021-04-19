В Кабмине оценили вероятность открытого вторжения России в Украину

Украине не стоит ждать прямой военной помощи союзников, говорит Алексей Резников.
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил ситуацию вокруг стягивания Россией войск на границу Украины и вероятность агрессии РФ.
"Я убежден, что открытое военное вторжение для россиян невыгодно. Выгодно им сегодня демонстрировать угрозу". - подчеркнул он в эфире канала Украина 24.
Вице-премьер убежден, что Украине не стоит ожидать от Европы военной помощи, но на помощь технического и финансового характера рассчитывать можно.
"Мне кажется, у них есть варианты принятия жестких решений. Конечно, никто не придет с автоматами нас защищать, это очевидно. Но, я думаю, получать определенную серьезную помощь технического, финансового характера - это мы точно можем ожидать", - пояснил он.
Кроме того, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий говорит, что не исключено введение более жестких экономических санкций против РФ.
"Я согласен, что санкционный режим не давит. На самом деле он давит, но они уже получили иммунитет от тех санкций, они привыкли жить в таком режиме. Поэтому сегодня для нас очень важно - усиление тех санкций, включая отказ от достройки Северного потока-2". - резюмировал Резников.
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Обострение на границе Украины и РФ:
- Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.