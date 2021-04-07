У Кабміні налякали Донбас екологічною катастрофою

На Донбасі загроза екологічної катастрофи / УНІАН

На Донбасі існує загроза екологічної катастрофи через затоплення шахти Юний комунар, але на сьогоднішній день радіаційний фон не перевищує норму, заявив в ефірі Дім міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

За його словами, радіаційний фон у Донецькій і Луганській областях заміряли в лютому і Марти, відбирали зразки грунтів і води.

"Поки все в нормі. Наскільки довго триватиме цей стан норми, припустити складно", - зазначив Абрамовський.

Він також підкреслив, що українським фахівцям, представникам ОБСЄ та МАГАТЕ відмовляють у доступі на територію Юнкому для моніторингу. За інформацією української сторони, шахта перейшла в мокру консервацію і вже затоплена.

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"Наскільки об'єктивна ця інформація, зараз сказати складно, так як доступу до шахти немає. Якщо це так, то через гідравлічний зв'язок між шахтами води можуть потрапляти з пустот в інші порожнечі, тобто переходити в інші стовбури шахт. Чим це закінчиться-можна тільки припускати", - додав міністр.

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