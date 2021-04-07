В Кабмине припугнули Донбасс экологической катастрофой

Радиационный фон в Донецкой и Луганской областях замеряли в феврале и марты, отбирали образцы почв и воды.
На Донбассе существует угроза экологической катастрофы из-за затопления шахты Юный комунар, но на сегодняшний день радиационный фон не превышает норму, заявил в эфире Дом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.
По его словам, радиационный фон в Донецкой и Луганской областях замеряли в феврале и марты, отбирали образцы почв и воды.
"Пока все в норме. Насколько долго продлится это состояние нормы, предположить сложно", - отметил Абрамовский.
Он также подчеркнул, что украинским специалистам, представителям ОБСЕ и МАГАТЭ отказывают в доступе на территорию Юнкома для мониторинга. По информации украинской стороны, шахта перешла в мокрую консервацию и уже затоплена.
Читайте такжеТрюдо сделал заявление из-за эскалации Россией насилия на Донбассе
"Насколько объективна эта информация, сейчас сказать сложно, так как доступа к шахте нет. Если это так, то через гидравлическую связь между шахтами воды могут попадать из пустот в другие пустоты, то есть переходить в другие стволы шахт. Чем это закончится - можно только предполагать", - добавил министр.
Конфликт России и Украины
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак 30 марта заявил, что Россия стягивает свои войска к украинским границам. Как утверждают россияне, передислокация военных подразделений связана с подготовкой к военным учениям.
- В России 6 апреля объявили о контрольной проверке войск. Российские вооруженные подразделения вывели на полигоны для прохождения учений. Мероприятия пройдут во всех военных округах страны. На апрель запланировано 4048 военных учений.
- Спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович считает, что Россия не пойдет полномасштабной войной на украинское государство. Однако он не исключает провокаций россиян на Донбассе.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в нарушении договоренностей по Донбассу и призвал Запад оказать влияние на Украину.