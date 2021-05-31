У Кабміні розповіли, коли і як сильно піднімуть зарплати вчителям

Купюри / УНІАН

У нинішньому році рівень заробітної плати вчителів збільшиться приблизно на третину. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Києві на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта та наука"у понеділок, 31 травня.

"Цього року ми збільшимо заробітні плати вчителів на 30%, але, зрозуміло, наша мета - це не менше, ніж середня заробітна плата по країні. Повинен бути мінімальний базис для вчителів, для педагогів", - сказав він.

Крім того, Шмигаль підкреслив, що влада країни подбає про достатню кількість шкіл і дитячих садків. Він переконаний, що необхідно створити сучасну розвинену інфраструктуру і ініціатива президента "велике будівництво" дозволить це зробити.

"Ми можемо говорити, враховуючи минулий і цей рік, про сотні побудованих шкіл і садочків в нашій державі, які створюють якісну сучасну інфраструктуру для освіти", - сказав прем'єр.

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