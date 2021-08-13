У Києві в ресторані чоловік на очах у всіх стріляв у свого супротивника

У Києва в ресторані чоловік стріляв у свого супротивника / УНІАН

В Києві стався вогнепальний інцидент у публічному місці - у ресторані Favor Park hotel, який розташований по вулиці імені маршала Конєва. Про це повідомляє Telegram-канал ресурсу Київ Оперативний.

Повідомляється, що між відвідувачами спалахнув конфлікт, який закінчився стріляниною і ледь не призвів до смертей.

На місце надзвичайної події оперативно прибув наряд столичної поліції та карета швидкої допомоги. Стрілка, який відкрив вогонь по своєму опоненту, затримали. Цікаво, що сам потерпілий не хоче давати справі офіційний хід і відмовився писати заяву про вчинення проти нього злочину.

Поліція розбирається з даним черговим вогнепальним інцидентом.

читайте такожУ Харкові підліток влаштував стрілянину на дитячому майданчику: є жертви

Реклама

Нагадаємо, раніше в суботу, 17 липня у Києві на вулиці Уманській сталася стрілянина, в результаті був поранений чоловік.

Як розповіли Копи, на вулиці між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один вистрілив в ногу іншому, а потім нібито заштовхав в під'їзд і деякий час там тримав.

Правоохоронці до приїзду лікарів надали допомогу потерпілому.