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В Киеве в ресторане мужчина на виду у всех стрелял в своего противника

13 августа 2021, 07:42
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Интересно, что сам пострадавший отказался давать делу официальный ход и отказался после приезда наряда патрульной полиции писать нужное заявление.

Полиция
В Киева в ресторане мужчина стрелял в своего противника / УНИАН

В Киеве произошел огнестрельный инцидент в публичном месте ‒ в ресторане Favor Park hotel, который расположен по улице имени маршала Конева. Об этом сообщает Telegram-канал ресурса Киев оперативный.

Сообщается, что между посетителями вспыхнул конфликт, который закончился стрельбой и едва не привел к смертям.

На место чрезвычайного происшествия оперативно прибыл наряд столичной полиции и карета скорой помощи. Стрелка, который открыл огонь по своему оппоненту, задержали. Интересно, что сам пострадавший не хочет давать делу официальный ход и отказался писать заявление о совершении против него преступления.

Полиция разбирается с данным очередным огнестрельным инцидентом.

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Напомним, ранее в субботу, 17 июля в Киеве на улице Уманской произошла стрельба, в результате был ранен мужчина.

Как рассказали копы, на улице между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один выстрелил в ногу другому, а потом якобы затолкал в подъезд и некоторое время там держал.

Правоохранители до приезда врачей оказали помощь пострадавшему.

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