В Киеве устроили стрельбу посреди улицы, есть раненый

В результате стрельбы в Киеве есть раненый / Фото pixabay.com

В субботу, 17 июля в Киеве на улице Уманской произошла стрельба, в результате был ранен мужчина.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции Киева, на улице между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один выстрелил в ногу другому, а потом якобы затолкал в подъезд и некоторое время там держал.

При проверке информации полицейские установили свидетеля, он видел мужчину, который держал в руках предмет, похожий на автоматическое оружие.

Затем раздался звук, похожий на выстрел, после которого он упал. Это заметил другой человек и подошел к нему, чтобы оказать медицинскую помощь и потянул его в подъезд.

Правоохранители до приезда врачей оказали помощь пострадавшему.

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Сейчас решается вопрос об определении правовой квалификации.

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Напомним, в городе Стрый Львовской области правоохранители задержали 23-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.

На телах жертв были обнаружены по два огнестрельных ранения.