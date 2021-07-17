Беспредел на Львовщине: серийный убийца расстреливал мужчин старшего возраста

На Львовщине поймали серийного убийцу / lv.npu.gov.ua

В субботу, 17 июля, в городе Стрый Львовской области правоохранители задержали 23-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.

На телах жертв были обнаружены по два огнестрельных ранения, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

На след злоумышленника полиция вышла расследуя убийство 43-летнего мужчины. Полицейские заметили подозрительного мужчину, который остановил рейсовый автобус и уехал в другом направлении. Было принято решение остановить автобус за пределами города и проверить пассажира.

Как стало известно, в сумке, с которой был подозреваемый, обнаружили обрез ружья и патроны. 23-летнего парня задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Также выяснилось, что злоумышленник причастен к убийству 40-летнего жителя города Стрый, которое произошло 5 июля. Тогда он тоже два раза выстрелил в мужчину.

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Отметим, что в своих показаниях задержанный сказал, что убивал жертв без мотивов.

"Приехал в Стрый, ходил гулять. Увидел мужчину и убил. Мотива не было, выбирал мужчин старших", - пояснил убийца.

Добавим, что преступнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Стрые неизвестный расстрелял 41-летнего мужчину. Тело обнаружили прохожие.

Трагедия случилась около полуночи 7 июля неподалеку отделения полиции. Люди говорят, что слышали выстрелы.

"На теле мужчины обнаружено два огнестрельных ранения, в участках груди и живота. По факту умышленного убийства продолжается досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Львовщины.

Также известно, что нападающий стрелял из дробовика сначала в спину, а потом - в живот.