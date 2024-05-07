Колорадский жук - настоящий кошмар для тех, кто любит выращивать картофель.

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Как избавиться от колорадского жука / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Картофель только пустил первые ростки, а колорадский жук уже облепил их со всех сторон? Знакомая ситуация для многих украинцев. Избавиться от колорадского жука можно не прибегая к агрессивным ядам.

Какое самое лучшее средство от колорадского жука?

Опытные огородники говорят, что один из самых эффективных способов борьбы с колорадским жуком, который при этом экологически безопасен, это ручная уборка вредителя, пишут Факты.

Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика Главред

Этот метод часто применяют на небольших участках, хотя и требует значительного времени от огородника. Особое внимание уделяется осмотру листьев картофеля с обратной стороны, поскольку именно там самки откладывают яйца, а также там обитают молодые личинки. Однако на больших площадях ручной сбор жуков становится невозможным.

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Чем посыпать картофельные кусты, чтобы не было колорадского жука?

Посыпка золой также обладает высокой эффективностью. Рекомендуется проводить эту процедуру утром, когда листья еще влажные от росы, или после дождя. Даже однократное покрытие золой (в количестве 10 кг на 1 сотку) обычно приводит к гибели как личинок, так и взрослых жуков через 1-2 суток.

Когда правильно высаживать картофель Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.

Также можно попробовать использовать березовый деготь, разведенный водой в пропорции 100 мл дегтя на 10 л воды. Этим составом следует опрыскивать растения 3 раза в неделю.

Для приготовления настойки из шелухи лука рекомендуется залить 300 г шелухи 10 л горячей воды (70-80°C) и настоять смесь в течение суток.

Еще один метод — использование полыни. Для этого необходимо смешать 300 г измельченной травы полыни с 1 стаканом золы, залить полученную смесь 10 л горячей воды и настоять ее в течение 3 часов.

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