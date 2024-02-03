Если пюре надоело: новый рецепт картофеля по-украински к столу

Такой картофель на вкус даже лучше, чем молодой.
Время приготовления: 40 минут
Кухня Украинская
Этот рецепт знаком многим украинцам, однако не всем, а зря. Ведь приготовление картофеля по-украински разнообразит обычную вареную картошку, а для этого нужно лишь пара ингредиентов.
Картофель по-украински - рецепт
Ингредиенты:
- 1.5-2кг картофеля
Для соуса:
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- 200 г лука
- 250-300 мл сливок или жидкой сметаны (10-15%)
- 4-5 зубчиков чеснока
- 20 мл. масла
- 30-40г укропа
- соль-перец по вкусу
Приготовление: картофель нарежьте средними кубиками. Отварите в подсоленной воде и слейте эту воду по готовности. Вливаем в сковородку масло, бросаем лук, и на среднем огне обжариваем 6 мин. После вливаем сливки или сметану, давим чеснок, добавляем укроп. Перемешивая доводим до кипения, тушим еще 1-2 мин. Переливаем соус к картофелю, смешиваем и готово к подаче.
Смотрите, как приготовить картофель:
@mil_alexx_pp? КАРТОШКА ПО-УКРАИНСКИ думаю рецепт большинству знаком, но еще раз напомню, возможно захотите взять и повторить ✔️ Маленькая просьба - если сохранили себе рецепт, сбросьте в комментарии ➕ и поставьте ❤️, мне это очень важно? ✅Нам понадобится: ?1.5-2кг картофеля для соуса ?200г лука ?250-300мл сливок или жидкой сметаны (10-15%) ?4-5 зубчиков чеснока ?20мл. масла ?30-40г укропа ?соль-перец по вкусу ⏳время приготовления: 30мин ?КБЖУ на 100г:К.99 Б.1.9 Ж.2.5 В.16.2 ?Прием - обед ⚖️вага всей порции - 2500г ?картофель нарежьте средними кубиками. Отварите в подсоленной воде и слейте эту воду по готовности ?вливаем в сковородку масло, бросаем лук, и на среднем огне обжариваем 6мин. ?после вливаем сливки или сметану, давим чеснок, добавляем укроп. Перемешивая доводим до кипения, тушим еще 1-2мин. ?переливаем соус к картофелю, смешиваем и готово к подаче Всем приятного аппетита? #картопля#картопляпоселянськи#картоплязсалом#картошка#рецептиукраїнською♬ ITALIAN RESTAURANT 1 - Cavendish
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