Это блюдо - король на столе: рецепт невероятного панского деруна по-закарпатски

Подавать такую вкуснятину надо обязательно горячей.

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Деруны по-гуцульски с грибами / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (mil_alexx_pp)

Блюдо деруны знают все украинцы, а готовят их во всех областях. В то же время Главред предлагает вам приготовить неклассические деруны, а особые, которые часто делают на Закарпатье.

Гуцульский дерун - рецепт

Ингредиенты для начинки:

70 г лука

200 г грибов

200 г мяса или фарша (подойдет любое)

2 ст. л сметаны

соль, перец, сушеный чеснок + 12 г растительного масла

30-40 г твердого сыра

Для драников:

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500 г картофеля

70 г лука

1 ст. л муки

яйцо

соль, перец, куркума

30-40 г масла для жарки

Приготовление: Сначала приготовьте начинку. На растительном масле обжарьте пару минут мясо или фарш. Добавьте лук и, перемешивая, жарьте 4 мин. Добавьте грибы и жарьте еще 6-7 мин. Влейте сметану, добавьте соль, перец и сушеный чеснок. Перемешивая, жарьте 4-5 мин и готово. Натрите на самой тонкой терке картофель. Чтобы картофель не чернел, чередуйте натирание картофеля с луком.

Добавьте муку, яйцо, соль и перец, куркуму (для хорошего желтого цвета), давленый чеснок и вымешайте. Жидкость из картофеля не сливайте, так драники получатся более рыхлые. Влейте масло и выложите ложкой дерун, один большой, на всю поверхность дна. Жарим на среднем огне до золотистости, а затем переворачиваем. Когда будет готово, по центру драника выложите мясную начинку и немного сыра.

Сложите дерун вдвое и прожарьте с обеих сторон по одной минуте, чтобы растопился сыр. Просушите на салфетке от масла и подавайте с грибной подливкой (мачкой), пока горячие.

Смотрите, как приготовить панский дерун:

@mil_alexx_pp ?ПАНСЬКИЙ або ГУЦУЛЬСЬКИЙ ДЕРУН дуже смачна штука - подавайте з грибною підливою ✔️ Маленьке прохання - якщо зберегли собі рецепт, скиньте в коментарі ➕ і поставте ❤️, мені це дуже важливо? ⏳час приготування: 35 хв ?КБЖВ на 100г :К148 Б.5.4 Ж.9 В.11.8 ?Прийом: сніданок обід ⚖️вага всієї порції - 1100г ✅Нам знадобиться: для начинки: ?70г цибулі ?200г грибів(у мене шампіньйони) ?200г м'яса або фаршу(підійде будь яке) ?2ст.л сметани ?сіль, перець, сушений часник?+12г олії ?30-40г твердого сиру для дерунів ?500г картоплі ?70г цибулі ?1ст.л борошна ?яйце ?сіль, перець, куркума ?30-40г олії для смаження ?спершу приготуйте начинку. На олії обсмажте пару хвилин м'ясо або фарш. Додайте цибулю, і перемішуючи смажте 4хв. Додайте гриби і смажимо ще 6-7хв. ?влийте сметану, додайте сіль, перець і сушений часник. Перемішуючи смажте 4-5хв і готово ?натріть на найтоншій тертці картоплю. Щоб картопля не чорніла, чередуйте натирання картоплі з цибулею ? додайте борошно, яйце, сіль та перець,куркуму(для гарного жовтого кольору), давлений часник і вимішайте. Рідину з картоплі не зливайте, так деруни вийдуть пухкіші ? влийте олію, та викладіть ложкою дерун, один великий, на всю поверхню дна. Смажимо на середньому вогні, до золотистості, і тоді перевертаємо. Коли буде готово, по центру деруна викладіть м'ясну начинку, і трішки сиру ?складіть дерун вдвоє, і просмажте з обох сторін по одній хвилині, щоб розтопився сир. ?Просушіть на серветці від олії, і подавайте з грибною підливою(мачкою) поки гарячі? Всім смачного? #деруни #дерунирецепт #дерунизгрибами #дерунизмясом #гуцульськакухня #рецептиукраїнською ♬ ITALIAN RESTAURANT 1 - Cavendish

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