Что будет, если не промывать пупок: как избежать проблем с телом

Как почистить пупок - этим вопросом регулярно задаются многие и многие люди. Главред решил максимально четко и вполне конкретно разобраться в теме.

https://glavred.info/lifehack/chto-budet-esli-ne-promyvat-pupok-kak-izbezhat-problem-s-telom-10563260.html Ссылка скопирована

Как почистить пупок? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Как почистить пупок

Не стоит пытаться сделать пупок стерильно чистым и полностью избавиться от бактерий. Микробиом кожи пупка, включающий миллионы бактерий, грибков и вирусов, играет важную роль в защите организма от внешних воздействий, сообщает проект AdMe.

Вот несколько советов по безопасной и эффективной чистке пупка:

1. Во время душа:

видео дня

Используйте мочалку с мягким мылом.

Аккуратно протрите пупок круговыми движениями.

Не трите слишком сильно, чтобы не повредить нежную кожу.

Тщательно смойте мыло водой.

2. Ватные палочки:

Смочите ватную палочку в теплой воде или антисептическом растворе (например, хлоргексидине).

Аккуратно протрите складки пупка.

Не используйте ватные палочки с ушными палочками, так как они могут повредить барабанную перепонку.

3. Дополнительные советы:

Если у вас выпуклый пупок, его можно чистить с помощью влажной салфетки, обернутой вокруг пальца.

Если вы заметили покраснение, зуд, неприятный запах или выделения из пупка, обратитесь к врачу.

Чего следует избегать:

Не используйте для чистки пупка острые предметы, такие как ногти или зубочистки.

Не ковыряйте в пупке.

Не используйте агрессивные моющие средства или спирт, так как они могут раздражать кожу.

Помните - регулярная, но щадящая чистка пупка поможет поддерживать его гигиену и предотвратить появление проблем.

При появлении любых признаков инфекции или раздражения обратитесь к врачу.

Что будет если не промывать пупок?

Если не мыть пупок регулярно, то это может привести к следующим проблемам:

1. Скопление грязи, бактерий и омертвевших клеток кожи:

В пупке, как и в любой другой складке кожи, скапливается грязь, пот, омертвевшие клетки кожи и бактерии.

Если их не смывать, они могут образовывать липкую субстанцию, которая становится питательной средой для бактерий и грибков.

2. Неприятный запах:

Бактерии, разлагающие скопившуюся в пупке органику, могут издавать неприятный запах.

3. Раздражение и зуд:

Скопление грязи и бактерий может раздражать нежную кожу пупка, вызывая зуд и покраснение.

4. Инфекции:

В запущенных случаях немытый пупок может стать источником инфекции.

Инфекция пупка (омфалит) может сопровождаться покраснением, болью, отеком, гнойными выделениями и неприятным запахом.

В тяжелых случаях инфекция может распространиться на другие части тела.

5. Образование пупочных камней:

В редких случаях в пупке могут образовываться пупочные камни, которые представляют собой плотные комки из грязи, бактерий и омертвевших клеток кожи.

Пупочные камни могут быть болезненными и вызывать неприятный запах.

Важно - Регулярная, но щадящая чистка пупка поможет предотвратить все эти проблемы.

Рекомендации по чистке пупка:

Во время душа: используйте мочалку с мягким мылом, аккуратно протирайте пупок круговыми движениями, тщательно смывайте мыло водой.

Ватные палочки: смочите ватную палочку в теплой воде или антисептическом растворе, аккуратно протрите складки пупка, не используйте ватные палочки с ушными палочками.

Дополнительные советы:

Если у вас выпуклый пупок, его можно чистить с помощью влажной салфетки, обернутой вокруг пальца.

При появлении покраснения, зуда, неприятного запаха или выделений из пупка обратитесь к врачу.

Что такое пупок? Пуп, пупок - рубец на передней брюшной стенке, остающийся после отпадения остатков пуповины у новорождённого ребёнка[1]. В современном русском языке для рубца всё чаще используют слово "пупок", а не "пуп". Пупком обладают все плацентарные млекопитающие, у большинства из которых он выглядит небольшой линией без волосяного покрова. У части людей пупок выглядит как углубление в кожном покрове, у других, напротив, как выпуклость. Помимо этого, пупки различаются по размерам, форме, глубине и так далее, сообщает "Википедия".

Можно ли капать перекись в пупок?

В настоящее время не рекомендуется капать перекись водорода в пупок, как новорожденным, так и взрослым.

Вот несколько причин:

Перекись водорода:

Раздражает нежную кожу пупка, вызывая сухость, жжение и покраснение.

Нарушает естественную микрофлору пупка, которая играет важную роль в защите от инфекций.

Замедляет заживление раны пупка у новорожденных.

Неэффективна против большинства бактерий, вызывающих инфекции пупка.

Вместо перекиси водорода для чистки пупка рекомендуется:

Теплая вода с мягким мылом:

Используйте мочалку с мягким мылом во время душа, аккуратно протирайте пупок круговыми движениями, тщательно смывайте мыло водой.

Хлоргексидин:

Смочите ватную палочку в растворе хлоргексидина (0,05%), аккуратно протрите складки пупка.

Дополнительные советы:

Высушивайте пупок после купания, чтобы предотвратить рост бактерий.

Избегайте использования агрессивных моющих средств, спирта и других раздражителей.

При появлении покраснения, зуда, неприятного запаха или гнойных выделений из пупка обратитесь к врачу.

Важно - регулярная, но щадящая чистка пупка поможет поддерживать его гигиену и предотвратить появление проблем.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред