Что будет, если не промывать пупок: как избежать проблем с телом

Как почистить пупок
Не стоит пытаться сделать пупок стерильно чистым и полностью избавиться от бактерий. Микробиом кожи пупка, включающий миллионы бактерий, грибков и вирусов, играет важную роль в защите организма от внешних воздействий, сообщает проект AdMe.
Вот несколько советов по безопасной и эффективной чистке пупка:
1. Во время душа:
Используйте мочалку с мягким мылом.
Аккуратно протрите пупок круговыми движениями.
Не трите слишком сильно, чтобы не повредить нежную кожу.
Тщательно смойте мыло водой.
2. Ватные палочки:
Смочите ватную палочку в теплой воде или антисептическом растворе (например, хлоргексидине).
Аккуратно протрите складки пупка.
Не используйте ватные палочки с ушными палочками, так как они могут повредить барабанную перепонку.
3. Дополнительные советы:
- Если у вас выпуклый пупок, его можно чистить с помощью влажной салфетки, обернутой вокруг пальца.
- Если вы заметили покраснение, зуд, неприятный запах или выделения из пупка, обратитесь к врачу.
Чего следует избегать:
- Не используйте для чистки пупка острые предметы, такие как ногти или зубочистки.
- Не ковыряйте в пупке.
- Не используйте агрессивные моющие средства или спирт, так как они могут раздражать кожу.
Помните - регулярная, но щадящая чистка пупка поможет поддерживать его гигиену и предотвратить появление проблем.
При появлении любых признаков инфекции или раздражения обратитесь к врачу.
Что будет если не промывать пупок?
Если не мыть пупок регулярно, то это может привести к следующим проблемам:
1. Скопление грязи, бактерий и омертвевших клеток кожи:
В пупке, как и в любой другой складке кожи, скапливается грязь, пот, омертвевшие клетки кожи и бактерии.
Если их не смывать, они могут образовывать липкую субстанцию, которая становится питательной средой для бактерий и грибков.
2. Неприятный запах:
Бактерии, разлагающие скопившуюся в пупке органику, могут издавать неприятный запах.
3. Раздражение и зуд:
Скопление грязи и бактерий может раздражать нежную кожу пупка, вызывая зуд и покраснение.
4. Инфекции:
В запущенных случаях немытый пупок может стать источником инфекции.
Инфекция пупка (омфалит) может сопровождаться покраснением, болью, отеком, гнойными выделениями и неприятным запахом.
В тяжелых случаях инфекция может распространиться на другие части тела.
5. Образование пупочных камней:
В редких случаях в пупке могут образовываться пупочные камни, которые представляют собой плотные комки из грязи, бактерий и омертвевших клеток кожи.
Пупочные камни могут быть болезненными и вызывать неприятный запах.
Важно - Регулярная, но щадящая чистка пупка поможет предотвратить все эти проблемы.
Рекомендации по чистке пупка:
- Во время душа: используйте мочалку с мягким мылом, аккуратно протирайте пупок круговыми движениями, тщательно смывайте мыло водой.
- Ватные палочки: смочите ватную палочку в теплой воде или антисептическом растворе, аккуратно протрите складки пупка, не используйте ватные палочки с ушными палочками.
Дополнительные советы:
- Если у вас выпуклый пупок, его можно чистить с помощью влажной салфетки, обернутой вокруг пальца.
- При появлении покраснения, зуда, неприятного запаха или выделений из пупка обратитесь к врачу.
Что такое пупок?
Пуп, пупок - рубец на передней брюшной стенке, остающийся после отпадения остатков пуповины у новорождённого ребёнка[1]. В современном русском языке для рубца всё чаще используют слово "пупок", а не "пуп".
Пупком обладают все плацентарные млекопитающие, у большинства из которых он выглядит небольшой линией без волосяного покрова.
У части людей пупок выглядит как углубление в кожном покрове, у других, напротив, как выпуклость. Помимо этого, пупки различаются по размерам, форме, глубине и так далее, сообщает "Википедия".
Можно ли капать перекись в пупок?
В настоящее время не рекомендуется капать перекись водорода в пупок, как новорожденным, так и взрослым.
Вот несколько причин:
Перекись водорода:
- Раздражает нежную кожу пупка, вызывая сухость, жжение и покраснение.
- Нарушает естественную микрофлору пупка, которая играет важную роль в защите от инфекций.
- Замедляет заживление раны пупка у новорожденных.
- Неэффективна против большинства бактерий, вызывающих инфекции пупка.
Вместо перекиси водорода для чистки пупка рекомендуется:
Теплая вода с мягким мылом:
Используйте мочалку с мягким мылом во время душа, аккуратно протирайте пупок круговыми движениями, тщательно смывайте мыло водой.
Хлоргексидин:
Смочите ватную палочку в растворе хлоргексидина (0,05%), аккуратно протрите складки пупка.
Дополнительные советы:
- Высушивайте пупок после купания, чтобы предотвратить рост бактерий.
- Избегайте использования агрессивных моющих средств, спирта и других раздражителей.
- При появлении покраснения, зуда, неприятного запаха или гнойных выделений из пупка обратитесь к врачу.
Важно - регулярная, но щадящая чистка пупка поможет поддерживать его гигиену и предотвратить появление проблем.
Вас могут заинтересовать такие материалы:
- Чем опасная для здоровья плохая гигиена рта - ответ ученых
- В Минздраве перечислили правила гигиены для маленьких девочек
- Как часто надо менять ёршик для туалета: 3 главных правила гигиены в санузле
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред