В квартиру пытался попасть новый владелец: известны подробности резонансной стрельбы в Киеве

"Голосеевского стрелка" задержали / facebook.com/UA.National.Police

Утром 7 июля на Голосеевском проспекте мужчина забаррикадировался в одной из квартир. Через закрытую дверь он совершил несколько выстрелов. В результате полицейский получил ранение руки. Пострадал еще один человек — у него медики диагностировали ранение лица. СМИ выяснили, что стало причиной конфликта со стрельбой в столице.

Однокомнатная квартира на 13 этаже была куплена в кредит лет десять назад. Но ипотеку владелец не платил, поэтому из-за долгов исполнительная служба выставила имущество на торги. Квартиру перекупили другие люди, передает ТСН.

Вчера в проблемную квартиру пытался попасть уже второй владелец. Он перекупил ее у человека, который целый год не мог заставить первого владельца покинуть жилье.

Что в квартире есть люди и что ее продали через торги — очередной владелец квартиры знал.

"Нашел квартиру через знакомую. По цене ниже рыночной, купил по договору купли-продажи. Никаких препятствий не было", — говорит новый владелец Александр.

В саму же квартиру владелец пытался попасть вместе с правоохранителями. Сопротивление оказал Иван Мартынюк – теперь его будут судить за посягательство на жизнь правоохранителя.

Квартира, из-за которой на Голосеевском проспекте началась стрельба, сейчас пуста. Заходил ли туда владелец - неизвестно, но он уже готовится писать заявление о поджоге своего жилья.

Стрельба в Киеве 7 июля – о чем ранее писал Главред: