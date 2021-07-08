В квартиру пытался попасть новый владелец: известны подробности резонансной стрельбы в Киеве

Однокомнатная квартира была куплена в кредит 10 лет назад. Но ипотеку владелец не платил, поэтому исполнительная служба выставила имущество на торги.
Утром 7 июля на Голосеевском проспекте мужчина забаррикадировался в одной из квартир. Через закрытую дверь он совершил несколько выстрелов. В результате полицейский получил ранение руки. Пострадал еще один человек — у него медики диагностировали ранение лица. СМИ выяснили, что стало причиной конфликта со стрельбой в столице.
Однокомнатная квартира на 13 этаже была куплена в кредит лет десять назад. Но ипотеку владелец не платил, поэтому из-за долгов исполнительная служба выставила имущество на торги. Квартиру перекупили другие люди, передает ТСН.
Вчера в проблемную квартиру пытался попасть уже второй владелец. Он перекупил ее у человека, который целый год не мог заставить первого владельца покинуть жилье.
Что в квартире есть люди и что ее продали через торги — очередной владелец квартиры знал.
"Нашел квартиру через знакомую. По цене ниже рыночной, купил по договору купли-продажи. Никаких препятствий не было", — говорит новый владелец Александр.
В саму же квартиру владелец пытался попасть вместе с правоохранителями. Сопротивление оказал Иван Мартынюк – теперь его будут судить за посягательство на жизнь правоохранителя.
Квартира, из-за которой на Голосеевском проспекте началась стрельба, сейчас пуста. Заходил ли туда владелец - неизвестно, но он уже готовится писать заявление о поджоге своего жилья.
Стрельба в Киеве 7 июля – о чем ранее писал Главред:
- В Национальной полиции Украины раскрыли подробности стрельбы на Голосеевском проспекте 7 июля. Владелец квартиры выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских. Он стрелял через закрытую дверь.
- Ранен правоохранитель и один гражданский. Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия полицейский получил огнестрельное ранение руки, а другой человек - ранение в лицо.
- Родственник киевского стрелка утверждает, что у того пытались отобрать квартиру рейдерским путём. Поэтому мужчина открыл стрельбу.
- Во время переговоров злоумышленник поджог квартиру.
- Мужчину, открывшего стрельбу, задержали. Позже были опубликованы кадры задержания и допроса "голосеевского стрелка".