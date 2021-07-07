Пальба и кровь на полу: опубликованы кадры задержания и допроса "голосеевского стрелка"

Задержание "голосеевского стрелка" / kyiv.npu.gov.ua

В полиции Киева опубликовали фото и видео спецоперации, которая произошла 7 июля в ходе задержания мужчины, который в Голосеевском районе открыл стрельбу в жилом доме и ранил полицейского.

В пресс-службе ГУ НП в Киеве подчеркнули, что когда полицейские прибыли на место, хозяин квартиры не захотел открывать дверь, после чего выстрелил из ружья. В результате выстрела пострадали полицейский и гражданский.

С целью задержания злоумышленника пришлось привлекать спецназ, поскольку он забаррикадировался в квартире, более того устроил там пожар.

Отметим, что полицейские зафиксировали сам момент штурма квартиры.

/ kyiv.npu.gov.ua

Кроме того, показаны на видео кадры задержания злоумышленника, его допроса, а также ранения сотрудника полиции.

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/ kyiv.npu.gov.ua

Стрельба в Киеве: о чем сообщалось ранее

Ранее в Национальной полиции Украины раскрыли подробности стрельбы на Голосеевском проспекте 7 июля. Сообщается, что владелец квартиры выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских. Ранен правоохранитель и один гражданский.

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Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия полицейский получил огнестрельное ранение руки, а другой человек - ранение в лицо.

В свою очередь родственник киевского стрелка рассказывает, что у того пытались отобрать квартиру рейдерским путём. Поэтому мужчина открыл стрельбу.