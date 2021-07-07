Огонь вслепую и женщина в квартире: новые детали задержания Голосеевского стрелка

В Киеве произошла кровавая стрельба / Facebook/UA.KyivPolice

Мужчина, задержанный после стрельбы в жилом доме в Голосеевском районе Киева, во время переговоров сначала согласился впустить спецназовцев, а потом пригрозил открыть огонь из ружья.

Стрельба через закрытую дверь: что говорят в полиции

В столичной патрульной полиции рассказали, что в сотрудников стреляли через закрытую дверь.

"Сегодня около 10 часов, в Киеве, экипаж патрульных прибыл на Голосеевской проспект на вызов о конфликте. На месте происшествия, сквозь закрытую дверь житель квартиры произвел несколько выстрелов, - говорится в публикации.

Как сообщили с места ЧП журналисты Pavlovsky News, родственник мужчины сообщил, что он позвонил и рассказал о ситуации. А близкие вызвали полицию. Стрелок попросил не штурмовать квартиру, так как сам не может открыть дверь.

Во время разговора с братом на экране телефона было подписано Иван Мартынюк.

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К 12:00 из квартиры повалил густой дым. В МВД рассказали, что злоумышленник поджог квартиру во время переговоров. Они длились более часа и мужчина несколько раз угрожал открыть огонь. Когда правоохранители ощутили запах горючего, было принято решение начать штурм. Спасатели начали тушение, а сотрудники полиции эвакуировали жителей жилого дома. Параллельно был задержан стрелок.

Стрелок поджег квартиру и не мог открыть дверь

Во время спецоперации он был вооружен, рассказал журналистам руководитель группы захвата подразделения КОРД.

Задержание Голосеевского стрелка / МВД

По его словам, перед штурмом злоумышленник вел себя неуравновешенно, угрожал применить оружие и устроить пожар. Позже мужчина сообщил, что хочет выйти, однако не может из-за повреждения двери.

"Мы его уговорили, чтобы мы помогли открыть двери, замки действительно были выбиты. Он на это согласился. Во время попытки открытия дверей я не знаю, что у него случилось — он начал кричать, что будет стрелять", — заявил боец.

Предполагаемый злоумышленник поджег квартиру, поэтому спецподразделение решило начать штурм, чтобы не допустить распространения огня на весь дом. По словам правоохранителя, внутри бойцы обнаружили мужчину с оружием, а также женщину, которая вела себя крайне агрессивно.

Стрельба в Киеве: о чем сообщалось ранее

Ранее в Национальной полиции Украины раскрыли подробности стрельбы на Голосеевском проспекте 7 июля. Сообщается, что владелец квартиры выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских. Ранен правоохранитель и один гражданский.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия полицейский получил огнестрельное ранение руки, а другой человек - ранение в лицо.

В свою очередь родственник киевского стрелка рассказывает, что у того пытались отобрать квартиру рейдерским путём. Поэтому мужчина открыл стрельбу.