У Києві 11-класники можуть закінчити навчання в школі вже у квітні

У Києві 11-класники можуть закінчити навчання вже у квітні / УНІАН

У Києві можуть змінити графік навчання учнів випускних класів шкіл, завершивши навчальну програму у квітні. Останній місяць навчального року травень пропонується присвятити підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), повідомили в Департаменті освіти Київської міської державної адміністрації.

В департаменті пропонують ревізувати навчальні програми і завершити вивчення нового матеріалу для випускників 11-х класів до кінця квітня. А в травні учнів пропонується розбити на групи і проводити консультації перед ЗНО.

"Ми пропонуємо провести навчальний процес у травні за принципом освітнього трансформера, розбивши випускників не по класах, а по групах, з урахуванням обраного ними профілю подальшого навчання вже за межами рідної школи, а дні перед ЗНО перетворити на дні предметного занурення", - заявила директор департаменту освіти і науки Олени Фіданян.

Такі зміни можуть зменшити кількість предметів для вивчення, врахувати індивідуальні потреби учнів і підвищити їх шанси на вступ до вишів. Також тижневе навантаження на школярів зменшиться до 12 годин, при тому, що вчительські навантаження і зарплати залишаться колишніми.

Однак такі зміни не є обов'язковими і пропонуються тим навчальним закладам, чиї педагогічні колективи зможуть з цим впоратися.

ЗНО в Україні - про що йшлося раніше: