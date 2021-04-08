В Киеве 11-классники могут закончить обучение в школе уже в апреле

В Киеве 11-классники могут закончить обучение уже в апреле / УНИАН

В Киеве могут изменить график обучения учеников выпускных классов школ, завершив учебную программу в апреле. Последний месяц учебного года май предлагается посвятить подготовке к Внешнему независимому оцениванию (ВНО), сообщили в департаменте образования Киевской городской государственной администрации.

В департаменте предлагают ревизовать учебные программы и завершить изучение нового материала для выпускников 11-х классов к концу апреля. А в мае учеников предлагается разбить на группы и проводить консультации перед ВНО.

"Мы предлагаем провести учебный процесс в мае по принципу образовательного трансформера, разбив выпускников не по классам, а по группам, с учетом выбранного ими профиля дальнейшего обучения уже за пределами родной школы, а дни перед ВНО превратить в дни предметного погружения", - заявила директор департамента образования и науки Елены Фиданян.

Такие изменения могут уменьшить количество предметов для изучения, учесть индивидуальные потребности учащихся и повысить их шансы на поступление в ВУЗы. Также недельная нагрузка на школьников уменьшится до 12 часов, при том, что учительские нагрузки и зарплаты останутся прежними.

Однако такие изменения не являются обязательными и предлагаются тем учебным заведениям, чьи педагогические коллективы смогут с этим справиться.

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