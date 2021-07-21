У Києві чоловік під час бурі врятував собаку і став зіркою Мережі

Віктор Олексенко врятував собаку під час бурі в Києві / скріншот

Киянин Віктор Олексенко став зіркою Мережі, рятуючи на руках переляканого собаку під час негоди, яка вчора вирувала в столиці. Зараз із собакою все добре, однак він пережив сильний стрес.

Віктору - 57 років, він працює охоронцем на будівництві, передає ТСН. За його словами, рік тому маленьких цуценят в будку охорони приніс керівник, з того часу вони живуть на недобудові. Дівчинку звуть Ніка, а хлопчика, який і потрапив на відео, — Бармалеєм.

Коли 20 липня Київ накрила гроза, пес дуже злякався потоків води на дорозі. Тоді Віктор і кинувся рятувати чотирилапого - чоловік босоніж побіг витягувати його з води і навіть пробив ногу.

Відео порятунку собаки під час бурі справило справжній ажіотаж у Мережі.

Кадри порятунку собаки потрапили на відео / скріншот

Бармалей дуже злякався води на дорозі, але тепер з ним все добре / скріншот

Сам Віктор стати зіркою не планував. Він упевнений, що на його місці будь-яка інша людина вчинила б так само. Чим відплатить псу за пережитий стрес — вже придумав: це улюблена їжа, а ще — ласка.

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Як повідомляв Главред, Україна бореться з наслідками негоди, яка накрила країну після декількох тижнів спеки. 20 липня потужна злива була не лише у Києві, а й у Кіровоградській області та на Закарпатті.

Синоптики попередили, що сьогодні Україну знову накриють грози, зливи і град. Оголошено штормове попередження.