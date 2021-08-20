У Києві на репетиції параду зламався танк: у справу втрутилися рятувальники

На рептиції параду в Києві зламався танк / PavlovskyNEWS

У п'ятницю, 20 серпня, в Києві в ході репетиції параду до Дня Незалежності вийшов з ладу танк, який брав участь у тренуванні.

З-під днища гусеничної машини потекла рідина, що нагадує по запаху паливо, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS і публікує відповідне відео.

У повідомленні наголошується, що через виниклі труднощі проїзд всієї військової техніки по Хрещатику був зупинений.

При цьому військові відкрили корпус бронемашини для усунення несправності.

/ PavlovskyNEWS

Звернемо увагу, що на місце НП прибула машина Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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"Наш журналіст намагався поспілкуватися з військовими, які зібралися лагодити машину, але відповіді не отримав. У ці хвилини на місце приїхали представники ДСНС рятувати ситуацію", - розповіли журналісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в столиці пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності України. Під час репетиції українські військовослужбовці хором виконали відому пісню-слоган "Путін - х*йло!".

На відео видно, як військові строєм марширують столичним Хрещатиком.