У Києві на репетиції параду зламався танк: у справу втрутилися рятувальники

Військові відкрили корпус бронемашини для усунення несправності.
У п'ятницю, 20 серпня, в Києві в ході репетиції параду до Дня Незалежності вийшов з ладу танк, який брав участь у тренуванні.
З-під днища гусеничної машини потекла рідина, що нагадує по запаху паливо, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS і публікує відповідне відео.
У повідомленні наголошується, що через виниклі труднощі проїзд всієї військової техніки по Хрещатику був зупинений.
При цьому військові відкрили корпус бронемашини для усунення несправності.
Звернемо увагу, що на місце НП прибула машина Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"Наш журналіст намагався поспілкуватися з військовими, які зібралися лагодити машину, але відповіді не отримав. У ці хвилини на місце приїхали представники ДСНС рятувати ситуацію", - розповіли журналісти.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в столиці пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності України. Під час репетиції українські військовослужбовці хором виконали відому пісню-слоган "Путін - х*йло!".
На відео видно, як військові строєм марширують столичним Хрещатиком.