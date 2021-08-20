В Киеве на репетиции парада сломался танк: в дело вмешались спасатели

На рептиции парада в Киеве сломался танк / PavlovskyNEWS

В пятницу, 20 августа, в Киеве в ходе репетиции парада ко Дню независимости вышел из строя танк, участвовавший в тренировке.

Из-под днища гусеничной машины потекла жидкость, напоминающая по запаху топливо, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS и публикует соответствующее видео.

В сообщении отмечается, что из-за возникших трудностей проезд всей военной техники по Крещатику был остановлен.

При этом военные открыли корпус бронемашины для устранения неисправности.

/ PavlovskyNEWS

Обратим внимание, что на место ЧП прибыла машина Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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"Наш журналист пытался пообщаться с военными, которые собрались чинить машину, но ответа не получил. В этим минуты на место приехали представители ГСЧС спасать ситуацию", - рассказали журналисты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в столице прошла репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины. Во врем репетиции украинские военнослужащие хором исполнили известную песню-слоган "Путин — х*йло!".

На видео видно, как военные строем маршируют по столичному Крещатику.