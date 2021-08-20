В Киеве на репетиции парада сломался танк: в дело вмешались спасатели

Военные открыли корпус бронемашины для устранения неисправности.
В пятницу, 20 августа, в Киеве в ходе репетиции парада ко Дню независимости вышел из строя танк, участвовавший в тренировке.
Из-под днища гусеничной машины потекла жидкость, напоминающая по запаху топливо, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS и публикует соответствующее видео.
В сообщении отмечается, что из-за возникших трудностей проезд всей военной техники по Крещатику был остановлен.
При этом военные открыли корпус бронемашины для устранения неисправности.
Обратим внимание, что на место ЧП прибыла машина Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Наш журналист пытался пообщаться с военными, которые собрались чинить машину, но ответа не получил. В этим минуты на место приехали представители ГСЧС спасать ситуацию", - рассказали журналисты.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в столице прошла репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины. Во врем репетиции украинские военнослужащие хором исполнили известную песню-слоган "Путин — х*йло!".
На видео видно, как военные строем маршируют по столичному Крещатику.