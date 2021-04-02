У Києві почали незаконно "впарювати" спецперепустки на транспорт

У Києві підробляють спецпропуску / УНІАН

У Києві зафіксували факти продажу в Інтернеті спецпропусків на проїзд у громадському транспорті, які будуть потрібні на час локдауну з 5 квітня. Департамент транспортної інфраструктури КМДА просить поліцію відреагувати, пише його пресслужба.

Відзначається, що сьогодні розпочалася видача спецквитків, і відразу ж почали з'являтися оголошення про їхній продаж.

"Підкреслюємо, що спецквитки безкоштовно видаються тим організаціям, співробітники яких працюють на підприємствах і установах, що забезпечують життєдіяльність країни і міста - це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, працівники супермаркетів і аптек, соціальні працівники", - йдеться в повідомленні.

Киян просять повідомляти правоохоронцям про пропозиції купити спецквитки.

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