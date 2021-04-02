У Києві почали незаконно "впарювати" спецперепустки на транспорт

Відзначається, що сьогодні почалася видача спецквитків, і відразу почали з'являтися оголошення про їх продаж.
У Києві зафіксували факти продажу в Інтернеті спецпропусків на проїзд у громадському транспорті, які будуть потрібні на час локдауну з 5 квітня. Департамент транспортної інфраструктури КМДА просить поліцію відреагувати, пише його пресслужба.
Відзначається, що сьогодні розпочалася видача спецквитків, і відразу ж почали з'являтися оголошення про їхній продаж.
"Підкреслюємо, що спецквитки безкоштовно видаються тим організаціям, співробітники яких працюють на підприємствах і установах, що забезпечують життєдіяльність країни і міста - це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, працівники супермаркетів і аптек, соціальні працівники", - йдеться в повідомленні.
Киян просять повідомляти правоохоронцям про пропозиції купити спецквитки.
Коронавірус в Україні:
- В Україні за минулу добу було зафіксовано 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
- Зокрема, захворіли 834 дитини та 484 медичні працівники.
- Також за минулу добу було госпіталізовано 5 тис. 040 осіб, летальних випадків зареєстровано 433. Видужали 10 тис. Тестувань методом ПЛР на добу здійснено 58 тис.944.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 711 тис.630 осіб, одужали - 1 млн 333 тис. 370 осіб. Летальних випадків зареєстровано 33 тис. 679. ПЛР-тестів проведено 8 млн 238 тис.
- За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (1 тис. 668), Одеській (1 тис. 608), Харківській (1 тис.494), Хмельницькій (1 тис. 351) та Дніпропетровській (1 тис. 178) областях.