В Киеве начали незаконно "впаривать" спецпропуска на транспорт

В Киеве подделывают спецпропуска / УНИАН

В Киеве зафиксировали факты продажи в интернете спецпропусков на проезд в общественном транспорте, которые будут нужны на время локдауну с 5 апреля. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА просит полицию отреагировать, пишет его пресс-служба.

Отмечается, что сегодня началась выдача спецбилетов, и сразу начали появляться объявления об их продаже.

"Подчеркиваем, что спецбилеты бесплатно выдаются тем организациям, сотрудники которых работают на предприятиях и учреждениях, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города - это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, работники супермаркетов и аптек, социальные работники", - говорится в сообщении.

Киевлян просят сообщать правоохранителям о предложениях купить спецбилеты.

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