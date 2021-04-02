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В Киеве начали незаконно "впаривать" спецпропуска на транспорт

2 апреля 2021, 20:29
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Отмечается, что сегодня началась выдача спецбилетов, и сразу начали появляться объявления об их продаже.

коронавирус,транспорт
В Киеве подделывают спецпропуска / УНИАН

В Киеве зафиксировали факты продажи в интернете спецпропусков на проезд в общественном транспорте, которые будут нужны на время локдауну с 5 апреля. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА просит полицию отреагировать, пишет его пресс-служба.

Отмечается, что сегодня началась выдача спецбилетов, и сразу начали появляться объявления об их продаже.

"Подчеркиваем, что спецбилеты бесплатно выдаются тем организациям, сотрудники которых работают на предприятиях и учреждениях, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города - это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, работники супермаркетов и аптек, социальные работники", - говорится в сообщении.

Киевлян просят сообщать правоохранителям о предложениях купить спецбилеты.

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  • В Украине за минувшие сутки было зафиксировано 19 тыс. 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
  • В частности, заболели 834 ребенка и 484 медицинских работника.
  • Ткже за минувшие сутки были госпитализированы 5 тыс. 040 человек, летальных случаев зарегистрировано 433. Выздоровели 10 тыс. 287 человек. Тестирований методом ПЦР в сутки осуществлено 58 тыс. 944.
  • За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 711 тыс. 630 человек, выздоровели - 1 млн 333 тыс. 370 человек. Летальных исходов зарегистрировано 33 тыс. 679. ПЦР-тестов проведено 8 млн 238 тыс. 849.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 тыс. 668), Одесской (1 тыс. 608), Харьковской (1 тыс. 494), Хмельницкой (1 тыс. 351) и Днепропетровской (1 тыс. 178) областях.

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