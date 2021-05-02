У Києві невідомою речовиною у квартирі отруїлися шість осіб

У Києві невідомою речовиною отруїлися сім'я та бригада медиків / Reuters

У Києві, в одній з квартир на масиві Сирець у суботу, 1 травня, невідомою речовиною отруїлася сім'я з трьох осіб, а також прибулі на виклик три медики. Усі вони госпіталізовані.

Як повідомляє "Київ Оперативний", всі постраждалі були госпіталізовані: дитина у важкому стані - в ОХМАТДИТ, двоє батьків і 3 членів бригади швидкої допомоги в ЛШМД.

"З Берлінського, 19 надійшов виклик про те, що дитину охопили судоми. Поки лікарі надавали допомогу дитині - стало погано і батькам. У них також почалися судоми. Лікарі викликали ще одну медичну бригаду. Поки чекали підмогу - судоми почалися й у лікарів", - сказано у повідомленні.

Для з'ясування обставин отруєння, на місце була викликана поліція і ДСНС.

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