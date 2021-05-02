В Киеве неизвестным веществом в квартире отравились шесть человек

В Киеве неизвестным веществом отравились семья и бригада медиков / Reuters

В Киеве, в одной из квартир на массиве Сырец в субботу, 1 мая, неизвестным веществом отравилась семья из трех человек, а также прибывшие на вызов три медика. Все они госпитализированы.

Как сообщает "Киев оперативный", все пострадавшие были госпитализированы: ребенок в тяжелом состоянии - в ОХМАТДЕТ, двое родителей и 3 членов бригады скорой помощи в БСМП.

"С Берлинского, 19 поступил вызов о том, что ребенка охватили судороги. Пока врачи оказывали помощь ребенку - стало плохо и родителям. У них также начались судороги. Врачи вызвали еще одну медицинскую бригаду. Пока ждали подмогу - судороги начались и у врачей", - сказано в сообщении.

Для выяснения обстоятельств отравления, на место была вызвана полиция и ГСЧС.

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