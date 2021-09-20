У Києві некероване авто вбило 22-річну дівчину на зупинці / ТСН

У Києві в результаті ДТП померла 22-річна дівчина-пішохід у Києві. Аварія сталася на перехресті Кільцева і вулиця газопровідна, повідомляє портал Dtp.kiev.ua

"ДТП газопровідна Кільцева. Тут зіткнулися Фольксваген і Шевроле. Фольксваген повертав ліворуч на газопровідну, а Шевроле летів прямо від КП"Гостомель". Після удару по дотичній Шевроле втратив контроль і машина взяла право, збила і відкинула в кювет дівчину, що стояла на зупинці під парасолькою", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють правоохоронці, загиблій було 22 роки. Обидва водії транспортних засобів не постраждали.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що смертельна аварія трапилася на Київщині в суботу, 18 вересня. На виїзді з Білої Церкви в напрямку села Дрозди автомобіль "Cherry Amulet" врізався в дерево. В результаті зіткнення загинули троє людей.

Як повідомили в прес-службі Нацполіції, за кермом був 72-річний водій. Він не впорався з керуванням і злетів у кювет.