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В Киеве неуправляемое авто убило 22-летнюю девушку на остановке

20 сентября 2021, 09:55
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Авария произошла на перекрестке Кольцевой и улицы Газопроводная. Причем, как сообщают представители Нацполиции, оба водителя транспортных средств не пострадали.

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В Киеве неуправляемое авто убило 22-летнюю девушку на остановке / ТСН

В Киеве в результате ДТП скончалась 22-летняяя девушка-пешеход в Киеве. Авария произошла на перекрестке Кольцевая и улица Газопроводная, сообщает портал Dtp.kiev.ua

"ДТП Газопроводная Кольцевая. Здесь столкнулись Фольксваген и Шевроле. Фольксваген поворачивал налево на Газопроводную, а Шевроле летел прямо от КП "Гостомель". После удара по касательной Шевроле потерял контроль и машина взяла право, сбила и отбросила в кювет девушку, стоявшую на остановке под зонтиком", - говорится в сообщении.

Как сообщают правоохранители, погибшей было 22 года. Оба водителя транспортных средств не пострадали.

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Напомним, ранее сообщалось, что смертельная авария случилась на Киевщине в субботу, 18 сентября. На выезде из Белой Церкви в направлении села Дрозды автомобиль "Cherry Amulet" врезался в дерево. В результате столкновения погибли трое людей.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, за рулем был 72-летний водитель. Он не справился с управлением и слетел в кювет.

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