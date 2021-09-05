Совершил ДТП и начал палить: водитель BMW устроил пьяный дебош на Одесчине

В Одессе нетрезвый водитель устроил стрельбу / pixabay

В субботу вечером, 4 сентября, в Великомихайловском районе Одесской области произошел конфликт на месте ДТП, который перерос в стрельбу. В результате инцидента один человек получил ранение в живот, тот попал в больницу.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, водитель BMW нарушил правила, пошел на обгон и столкнулся с Nissan. В результате удара машины получили незначительные повреждения. передает Telegram-канал "Думская".

После аварии у водителя немецкой машины оказалась неадекватная реакция – он вытащил травматический пистолет и несколько раз выстрелил во владельца Nissan. В результате мужчина получил ранение в живот. Его доставили в больницу.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, водитель BMW был в нетрезвом состоянии.

В центре Львова посреди бела дня расстреляли таксиста

Ранее сообщалось, что во Львове, на улице Василия Стуса, 47, произошло вооруженное нападение на водителя такси. От полученных травм мужчина скончался, полиция уже объявила в розыск двух подозреваемых.

За информацией депутата Львовского городского совета, активиста Игоря Зинкевиа, к одному из ресторанов зашел окровавленный мужчина. Он рассказал, что он таксист и в него стреляли неизвестные лица. Очевидцы вызвали пострадавшему медиков, однако тот скончался в больнице.