В Харькове конфликт водителей закончился стрельбой

Водители вели себя неадекватно / НПУ

В воскресенье, 5 сентября, в Харькове произошла стрельба. Двое водителей поссорились прямо на дороге и принялись за оружие.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области, конфликт произошел на проспекте Любви Малой утром, около 09:25. На дороге конфликтовали между собой двое водителей. Внезапно 61-летний мужчина достал фонарик-шокер и несколько раз ударил своего оппонента.

Очевидцами инцидента стали 58-летняя жена водителя и 39-летний сын другого владельца авто. Последний не выдержал и вмешался в конфликт, выстрелив из травматического пистолета с резиновыми пулями. При

этом, сам же сразу оказал помощь пострадавшему.

Информация о происшествии внесена в Единый учет информационной системы МВД. Выяснением деталей инцидента занимаются специалисты.

Напомним, 5 августа в Киеве возле отеля "Президент" произошел вопиющий инцидент. Таксист избил двух пассажирок, которые приехали в Украину из Италии. Причем, это произошло после того, как женщины расплатились с водителем.

Также ранее в Киеве трое подростков издевались над прохожим. Инцидент также произошел в Голосеевском районе столицы. Группа подростков издевалась над прохожим, бросая в мужчину камни и применяя слезоточивый газ.