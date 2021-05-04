У Києві після локдауну змінилися правила відвідування школи

Як працюватимуть школи після карантину / УНІАН

У Києві з 5 травня після виходу з локдауна поновлюється робота навчальних закладів. Директор департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян розповіла, як буде організовано навчальний процес.

"Що стосується суворого носіння масок, то ми прислухаємося до рекомендацій медицини. Зараз таких чітких рекомендацій щодо масок немає. До того ж ми повертаємося не в помаранчеву зону, а вже в жовту. Це означає, що правила трохи м'якше. Необов'язково носити маску всім, але у дітей, у яких є якісь захворювання, важче проходить COVID-19, так що вони можуть бути в масках. Також всім педпрацівникам купили щитки, які також можна надягати", — сказала вона, передає Україна 24.

За її словами, залишається вимірювання температури на вході в школу, а також вхід різних класів в різні двері будівлі школи.

"Ми готові до повернення в приміщення навчальних закладів. Київ не припиняв навчального процесу ні на один день, ми працювали в дистанційній формі в разі потреби. Рік тому ми були слабшими в розумінні, як готувати приміщення до повернення. Одна з вимог голови КМДА Віталія Кличка - це наявність коштів, які роблять безпечним перебування в приміщенні. Минулого року в Києві було закуплено дезінфікуючих засобів більш ніж на 80 млн гривень", — сказала вона.

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Фіданян розповіла, що в київські школи також повернеться харчування.

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