В Киеве после локдауна изменились правила посещения школы

Как будут работать школы после карантина / УНИАН

В Киеве с 5 мая после выхода из локдауна возобновляется работа учебных учреждений. Директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян рассказала, как будет организован учебный процесс.

"Что касается строгого ношения масок, то мы прислушиваемся к рекомендациям медицины. Сейчас таких четких рекомендаций относительно масок нет. К тому же мы возвращаемся не в оранжевую зону, а уже в желтую. Это значит, что правила немного мягче. Необязательно носить маску всем, но у детей, у которых есть какие-то заболевания, тяжелее проходит COVID-19, так что они могут быть в масках. Также всем педработникам купили щитки, которые также можно надевать", — сказала она, передает Украина 24.

По ее словам, остается измерение температуры на входе в школу, а также вход разных классов в разные двери здания школы.

"Мы готовы к возвращению в помещения учебных учреждений. Киев не прекращал учебного процесса ни на один день, мы работали в дистанционной форме в случае необходимости. Год назад мы были слабее в понимании, как готовить помещения к возвращению. Одно из требований главы КГГА Виталия Кличко — это наличие средств, которые делают безопасным нахождение в помещении. В прошлом году в Киеве было закуплено дезинфицирующих средств более чем на 80 млн гривен", — сказала она.

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Фиданян рассказала, что в киевские школы также вернется питание.

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