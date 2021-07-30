У Києві пролунав потужний вибух у недобудові: загинула людина

Вибух прогримів 29 липня на території психіатричної лікарні/ t.me/KyivOperativ

Пізно ввечері в четвер, 29 липня, в Києві стався потужний вибух у недобудованій будівлі на території психіатричної лікарні на вулиці Кирилівській у Подільському районі. Загинула людина.

Вибух прогримів близько 23:10, повідомляє Київ Оперативний у Telegram. Він був настільки сильним, що його було чутно в Шевченківському та Солом'янському районах.

За попередньою інформацією, в покинутій будівлі на території лікарні гуляли хлопець з дівчиною. Вибух стався, коли вона вийшла на вулицю з недобудови. Хлопець нібито сам себе підірвав і помер на місці.

Обставини події поки невідомі. Правоохоронці поки що не дають коментарів.

Внаслідок вибуху загинув молодий чоловік / t.me/KyivOperativ

Як повідомляв Главред, 29 липня практично одночасно в Києві (на житловому масиві Оболонь) і в Одесі на Миколаївській дорозі вибухнули поштомати компанії Нова пошта. У поліції повідомили, що в ящики поштомату поставили саморобні вибухові пристрої на основі піротехнічних виробів. Постраждалих немає.