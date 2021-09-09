У Києві самокатчик покарав автомобіліста, який їхав тротуарем

Порушник брехав поліції / скріншот

В Києві самокатчик взявся за самосуд над водієм авто, яке їхало тротуарем. Водій самоката заблокував рух машини. У відповідь мало не отримав від розлюченого господаря Audi.

Як пише один з місцевих Telegram-каналів, машина рухалася пішохідною зоною, намагаючись об'їхати величезну пробку. Коли на шляху у неї встав самокатчик, водій Audi агресивно зажадав його пропустити. Більш того, пасажир автомобіля хотів побити самокатчика і доводив, що в їзді по тротуару немає нічого поганого.

Пізніше чоловіки також викрили самокатчика в порушеннях ПДР, адже він їхав не по велодоріжці або проїжджій частині, а також, як і вони, по тротуару.

Конфлікт зайшов так далеко, що не розібратися без копів не вийшло.

Патрульним водій аргументував свій вчинок несправністю автомобіля. Також він заявляв, що на пішохідну зону його вивів навігатор, а потім говорив, що планував зупинитися. У підсумку він отримав штраф.

Нагадаємо, раніше київська влада ввела обмеження для самокатів щодо швидкості і територій їх пересування. Відповідний меморандум керівництво міста підписало з операторами послуг прокату електросамокатів.

Меморандум передбачає максимальну швидкість руху не вище 20 км/год. Однак в пішохідних, зелених та історичних зонах її межа становить 14 км / год і ще багато інших обмежень.