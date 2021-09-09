В Киеве самокатчик наказал автомобилиста, ехавшего по тротуару

Нарушитель лгал полиции / Скриншот

В Киеве самокатчик принялся за самосуд над водителем авто, которое ехало по тротуару. Водитель самоката заблокировал движение машины. В ответ чуть не получил от разъяренного хозяина Audi.

Как пишет один из метных Telegram-каналов, машина двигалась по пешеходной зоне, пытаясь объехать огромную пробку. Когда на пути у нее встал самокатчик, водитель Audi агрессивно потребовал его пропустить. Более того, пассажир автомобиля хотел избить самокатчика и доказывал, что в езде по тротуару нет ничего плохого.

Позже мужчины также уличили самокатчика в нарушениях ПДД, так как он ехал не по велодорожке или проезжей части, а также, как и они, по тротуару.

Конфликт зашел так далеко, что не разобраться без копов не получилось.

Патрульным водитель аргументировал свой поступок поломкой автомобиля. Также он заявлял, что на пешеходную зону его вывел навигатор, а затем говорил, что планировал остановиться. В итоге он получил штраф.

Напомним, ранее киевские власти ввели ограничения для самокатов касательно скорости и территорий их передвижения. Соответствующий меморандум руководство города подписало с операторами услуг проката электросамокатов.

Меморандум предусматривает максимальную скорость движения не выше 20 км/ч. Однако в пешеходных, зеленых и исторических зонах ее предел составляет 14 км/ч и много других ограничений.