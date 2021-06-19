У Києві співробітниця наукового інституту поцупила псевдочуму: спливли несподівані деталі

У Києві співробітниця наукового інституту поцупила псевдочуму / фото ілюстративне Reuters

У Києві з Інституту біотехнології та штамів мікроорганізмів вкрали небезпечний вірус. Це зробила співробітниця, яка працювала там 20 років. Збудник пташиної чуми жінка зберігала вдома в холодильнику.

Поки невідомо, для чого жінці потрібен був вірус, який здатний вбити тисячі птахів. Одна з версій - помста інституту, який не захотів продовжувати контракт зі співробітницею пенсійного віку. Інша версія - зловмисниця хотіла продати небезпечний вірус, повідомляє Сьогодні.

Співробітниця, яка підозрюється в гучному злочині, в Інституті пропрацювала майже 20 років, обіймала посаду завідувачки сектора з культивування вірусів.

Ця жінка - пенсійного віку, у неї закінчувався контракт. Керівництво Інституту не планувало продовжувати його, про що їй було повідомлено, розповіла заступниця директора Інституту Зінаїда Клестова.

За її словами, про зникнення вірусів в Інституті стало відомо, коли сюди прийшли співробітники СБУ і поліцейські.

Після звільнення з Інституту викрадачка вірусу пішла працювати в одну з фірм, яка займається виготовленням вакцин.

"Вона зробила це або з помсти за те, що не продовжили з нею контракт, або на замовлення якихось зацікавлених людей", - вважає Клестова.

Вона також розповіла, що в Інституті є і система відеоспостереження, працює позавідомча охорона, охороняється периметр. Але охорона не має права обшукувати співробітників. Віруси зберігаються в маленьких флакончиках, тому викрадачка могла винести віруси, сховавши їх де завгодно на собі.

Зараз система охорони посилена і все зроблено для того, щоб подібне не повторилося.

Який вірус зник

Йдеться про вірус ньюкаслської хвороби птахів. Це захворювання вважається особливо небезпечним. Потрапляючи до птахогосподарства, цей вірус передається дуже швидко, починається швидка епідемія серед птахів. Раніше цю хворобу називали псевдочумою.

Раніше повідомлялося, в Києві в науковому інституті одна зі співробітниць винесла з лабораторії кілька флаконів зі штамом пташиного вірусу. Жінка зберігала їх у холодильнику вдома, а потім нібито планувала продати.