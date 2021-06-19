В Киеве сотрудница научного института сперла псевдочуму: всплыли неожиданные детали

В Киеве сотрудница научного института сперла псевдочуму / фото иллюстративное Reuters

В Киеве из Института биотехнологии и штаммов микроорганизмов украли опасный вирус. Это сделала сотрудница, которая работала там 20 лет. Возбудитель птичьей чумы женщина хранила дома в холодильнике.

Пока неизвестно, для чего женщине нужен был вирус, который способен убить тысячи птиц. Одна из версий – месть Институту, который не захотел продлевать контракт с сотрудницей пенсионного возраста. Другая версия – злоумышленница хотела продать опасный вирус, сообщает Сегодня.

Сотрудница, которая подозревается в нашумевшем преступлении, в Институте проработала около 20 лет, занимала должность заведующей сектора по культивированию вирусов.

Эта женщина – пенсионного возраста, у нее заканчивался контракт. Руководство института не планировало продолжать его, о чем ей было сообщено, рассказала заместитель директора Института Зинаида Клестова.

По ее словам, об исчезновении вирусов в Институте стало известно, когда сюда пришли сотрудники СБУ и полицейские.

После увольнения из Института похитительница вируса пошла работать в одну из фирм, которая занимается изготовлением вакцин.

"Она сделала это либо из мести за то, что не продлили с ней контракт, либо на заказ любых заинтересованных людей", - считает Клестова.

Она также рассказала, что в Институте есть и система видеонаблюдения, работает вневедомственная охрана, охраняется периметр. Но охрана не имеет права обыскивать сотрудников. Вирусы хранятся в маленьких флакончиках, поэтому похитительница могла вынести вирусы, спрятав их где угодно на себе.

Сейчас система охраны усилена и все сделано для того, чтобы подобное не повторилось.

Какой вирус пропал

Речь идет о вирусе ньюкаслской болезни птиц. Это заболевание считается особенно опасным. Попадая в птицехозяйство, этот вирус передается очень быстро, начинается быстрая эпидемия среди птиц. Ранее эту болезнь называли псевдочумой.

Ранее сообщалось, в Киеве в научном институте одна из сотрудниц вынесла из лаборатории несколько флаконов со штаммом птичьего вируса. Женщина хранила их в холодильнике дома, а потом якобы планировала продать.