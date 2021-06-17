У Києві у хлопця на Новій пошті вкрали свіжий iPhone - ЗМІ

Відділення Нової Пошти / УНІАН

У Києві на відділенні "Нової Пошти" у 24-річного городянина вкрали замовлений ним iPhone останньої моделі. Про це повідомляє портал Країна з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Інцидент стався у вівторок, 15 червня, в київському відділенні в провулку імені Євгена Гуцало. За інформацією ЗМІ, хлопець прийшов забрати новий iPhone останньої моделі, який вже був оплачений, але на пошті його здивували. Там сказали, що він нібито свій товар вже забрав раніше.

"Чоловік запитав, яким чином співробітники пошти ідентифікували лже-замовника, на що у відділенні відповіли: мовляв, той показав документи і назвав унікальний код одержувача з смс-повідомлення, яке відправляють тільки клієнтам", − кажуть журналісти.

Правоохоронці перевіряють камери спостереження у відділенні пошти, щоб вирахувати злодія. Не виключається версія про те, що в крадіжці може бути замішаний хто-небудь з пошти, а також про несанкціонований доступ до клієнтської бази.

Потерпілий клієнт звернувся в поліцію. Там у свою чергу відкрили кримінальну справу за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Максимальне покарання за цією статтею - до трьох років тюремного ув'язнення.

У компанії Нова пошта прокоментували інцидент так.

"В одному з київських відділень Нової Пошти дійсно стався інцидент з посилкою нашого клієнта. Служба безпеки компанії зараз проводить внутрішнє розслідування. Попередньо встановлено, що клієнт зіткнувся з шахраями. Зокрема, мала місце наступна схема: шахрай замовив телефон на одне з відділень Вінниці, але за ним не прийшов. За правилами компанії посилка повернулася назад відправнику. Однак шахрай випередив його і замість відправника, користуючись підробленими документами, сам або за допомогою напарника забрав посилку з телефоном. Внутрішнє розслідування зараз триває. Після його завершення всі дані у цій справі компанія передасть в правоохоронні органи і всіляко сприятиме затриманню шахрая", - йдеться в тексті офіційного коментаря.

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Нагадаємо, раніше Нова пошта зважилася підвищити тарифи на базові послуги - вже з 20 березня 2021 року ціни на доставку посилок зросли на п'ять гривень.

При цьому Нова пошта скасує додаткову плату за ручну обробку при відправці посилок розміром від 70 см по одній зі сторін відправлення за умови упаковки згідно з правилами упаковки.