У Києві в ніч на Великдень була масова бійка та різанина

У Києві під час масової бійки одну особу поранили ножем у печінку / Скріншот з t.me/dtpkievua

У ніч на Воскресіння Христове – Великдень у 2021 році відзначається 2 травня – у Дарницькому районі Києва сталася масова бійка, в хід пішов ніж. Одна особа отримала ножове поранення у печінку.

Масова бійка в Києві була на вул. Литвинського (раніше називалася Російська), повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

За його даними, у розбірках брали участь близько 15 осіб з різних компаній. Більшість з учасників бійки нібито були п'яні.

"...Одного (учасника бійки – Ред.) госпіталізували з ножовим пораненням в область печінки. Ще одному чоловікові зі зламаним носом та розбитою головою медики надали допомогу на місці", – наголошується у повідомленні.

Причина бійки поки невідома. Учасники розбірок називають різні версії того, що трапилося.

У Мережі опубліковано фото з місця надзвичайної події, на якому зображено калюжу крові.

У Києві під час масової бійки одна особа поранена ножем у печінку / t.me/dtpkievua

Раніше в Києві вже відбувалися масові бійки. Один з найяскравіших інцидентів стався 4 липня минулого року. Тоді рано вранці у центрі Києва – на Бессарабській площі в Арені – між собою бився натовп хлопців, була стрілянина, не обійшлося без постраждалих.