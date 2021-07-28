У Києві водій сміттєвоза оригінально провчив "героя парковки": в Мережі показали фото

У Києві покарали порушника ПДР / Київ Оперативний

У Києві відзначився черговий любитель порушувати правила паркування. Водій припаркувався в пів метрах від сміттєвих баків і перекрив підходи до них для місцевих жителів і співробітників комунальної служби.

Способи боротьби з такими порушниками існують найрізноманітніші. Цього разу порушника оригінально покарали столичні комунальники. Курйозне фото було опубліковано в Телеграм-каналі "Київ Оперативний" сьогодні вранці.

"Коли водій сміттєвоза теж має почуття гумору", – підписав знімок автор публікації. На знімку видно, що припарковане авто, ймовірно, навмисне оточили сміттєвими баками з декількох сторін. Тепер, щоб виїхати, водієві доведеться власноруч їх прибирати від свого авто.

Зазначимо, що відповідно до пункту 15.10 Правил дорожнього руху, забороняється стоянка автомобілів ближче 5 метрів від контейнерних майданчиків або контейнерів для збору побутових відходів.

Покарання для "героя парковки" від водія сміттєвоза / Телеграм Київ Оперативний

Як повідомляв Главред, напередодні в Києві сталося курйозне ДТП. На Севастопольській площі пасажири штовхали застряглий тролейбус і "в'їхали" в Nissan.

В той же день п'яна суддя за кермом влаштувала ДТП. вона протаранила електроопору і врізалася в дерево. Зазначається, що справу вже намагаються "зам'яти".