У Києві водій скутера врятував кошеня, яке повзало на жвавій трасі: щемливе відео

Небайдужий скутерист врятував кошеня / скріншот з відео

Більше б таких добрих людей на дорозі – в Києві чоловік на скутері врятував життя кошеня. Тварина з якихось причин опинилася посеред традиційно ожвавленої вулиці Вадима Гетьмана і розгублено повзала по асфальту.

"У Києві на Гетьмана небайдужий скутерист врятував кошеня на жвавій проїжджій частині, забравши його з собою. А яке добре діло встигли зробити Ви", – повідомляють в телеграм-каналі dtp.kiev.ua.

На кадрах видно, як маленьке кошеня повзає посеред дороги. Повз проїжджають авто, але жоден з водіїв не зупинився, щоб врятувати тварину. Чоловік на скутері, не роздумуючи, підняв тварину з дороги і поїхав з ним у безпечне місце.

Раніше на відео потрапило епічна ДТП у Києві. На Севастопольській площі пасажири штовхали тролейбус, а він врізався в Nissan, який намагався об'їхати громадський транспорт. Ймовірно тролейбус поламався, і добрі самаритяни вирішили допомогти водієві.

Також вірусним стало відео, на якому одесит врятував пташку від спеки. Небайдужий місцевий житель поливав пернатого водою і обдував, намагаючись привести його до тями.