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В Киеве водитель скутера спас котенка, который ползал на оживленной трассе: доброе видео

20 сентября 2021, 15:28

Ни один из водителей, проезжавших мимо растерянную и напуганную животное, не остановился.

Неравнодушный скутерист спас котенка / Скриншот с видео

Побольше бы таких добрых людей на дороге – в Киеве мужчина на скутере спас жизнь котенку. Животное по каким-то причинам оказалось посреди традиционно оживленной улицы Вадима Гетьмана и растерянно ползало по асфальту.

"В Киеве на Гетмана неравнодушный скутерист спас котенка на оживленной проезжей части, забрав его с собой. А какое доброе дело успели сделать Вы?", – сообщают в телеграмм-канале dtp.kiev.ua.

На кадрах видно, как маленький котенок ползает посреди дороги. Мимо проезжают авто, но ни один из водителей не остановился, чтобы спасти животное. Мужчина на скутере, не раздумывая, поднял животное с дороги и поехал с ним в безопасное место.

Ранее на видео попало эпическое ДТП в Киеве. На Севастопольской площади пассажиры толкали троллейбус, а он врезался в Nissan, который пытался объехать общественный транспорт. Вероятно троллейбус поломался, и добрые самаритяне решили помочь водителю.

Также вирусным стало видео, на котором одессит спас птичку от жары. Неравнодушный местный житель поливал пернатого водой и обдувал, пытаясь привести его в чувство.

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