У Києві водій трамвая прямо на дорозі побився з водієм сміттєвоза

У Києві водій трамвая прямо на дорозі побився з водіїв сміттєвоза / скріншот з відео

У Києві в районі вулиці Дегтярівська (неподалік від школи №101 і кінотеатру "Київська Русь") прямо на дорозі сталася бійка між вагоновожатим і водієм автомобіля-сміттєвоза. Відеозапис інциденту був опублікований на порталі YouTube.

Водій трамвая досить агресивно відреагував на дії чоловіка на сміттєвозі, який вирішив об'їхати пробку і направив свій транспортний засіб на рейки. Здійснити маневр він не зміг, оскільки на шляху йому став трамвай.

Але замість того, щоб спокійно роз'їхатися, чоловіки почали з'ясовувати стосунки і битися. Через розбирання на ділянці дороги утворився великий затор. Інші водії в ситуацію не втручалися, проте відчайдушно "бібікали" чоловікам, щоб ті звільнили дорогу.

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Нагадаємо, раніше, влітку нинішнього року, 23 червня, в Київському трамваї сталася надзвичайна подія. Водій втратив свідомість прямо під час руху.

Свідомість втратив водій трамвая, який їхав за маршрутом №3 з бортовим номером 5639. У кабіні була зафіксована рекордна температура + 47 градусів.