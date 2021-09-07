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В Киеве водитель трамвая прямо на дороге подрался с водителем мусоровоза

7 сентября 2021, 14:32
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Вагоновожатый агрессивно отреагировал на действия мужчины на мусоровозе, который решил объехать пробку и направил свое транспортное средство на рельсы.

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В Киеве водитель трамвая прямо на дороге подрался с водителей мусоровоза / скриншот из видео

В Киеве в районе улицы Дегтяревская (неподалеку от школы №101 и кинотеатра "Киевская Русь") прямо на дороге произошла драка между вагоновожатым и водителем автомобиля-мусовороза. Видеозапись инцидента была опубликована на портале YouTube.

Водитель трамвая довольно агрессивно отреагировал на действия мужчины на мусоровозе, который решил объехать пробку и направил свое транспортное средство на рельсы. Осуществить маневр он не смог, поскольку на пути ему стал трамвай.

Но вместо того, чтобы спокойно разъехаться, мужчины начали выяснять отношения и драться. Из-за разборки на участке дороги образовалась большая пробка. Другие водители в ситуацию не вмешивались, однако отчаянно "бибикали" мужчинам, чтобы те освободили дорогу.

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Напомним, ранее, летом нынешнего года, 23 июня, в киевском трамвае произошло чрезвычайное происшествие. Водитель упал в обморок прямо во время движения.

Сознание потерял водитель трамвая, который ехал по маршруту №3 с бортовым номером 5639. В кабине была зафиксирована рекордная температура +47 градусов.

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