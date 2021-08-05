Маршрутка з пасажирами спалахнула біля столичного кладовища

Біля лісового кладовища згоріла маршрутка

У столиці на вулиці Крайній у Деснянському районі ввечері в четвер, 5 серпня, стався інцидент з маршрутка.

Як повідомляє Київ Оперативний, автомобіль загорівся. На той момент у салоні перебували пасажири. На щастя, вони встигли вибігти з транспорту та не постраждали.

Сам інцидент трапився неподалік від Лісового кладовища. Повідомляється, що за декілька хвилин маршрутка вигоріла вщент.

Раніше Главред писав про те, що в столиці поліцейські затримали п'яного водія маршрутки, який у такому стані перевозив містом пасажирів. Його обмежили у праві керування транспортними засобами минулого року.

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У Деснянському районі на вулиці Милославській патрульні зупинили водія автобуса Ataman з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік, зі свого боку, відмовився від проходження алкотесту, пояснюючи це тим, що у нього немає можливості витрачати на це час.

Зазначимо, у КМДА розробили новий договір про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних маршрут загального користування. У документі прописані нові правила для транспортних компаній і самих водіїв маршруток, які в разі їх виконання, істотно покращуватимуть комфорт поїздок для пасажирів.

Відтепер у київських маршрутках забороняється будь-яке шумове (музика) або візуальне (плакати, компакт-диски, іграшки) забруднення салону.